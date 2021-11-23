От 10% акций: СИБУР не исключает возможность IPO в 2022 году

Фото: Роман Хасаев

СИБУР Холдинг не исключает возможности выхода компании на IPO уже в 2022 году. Об этом председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов рассказал в интервью РБК.

В настоящее время завершаются процедуры объединения и унификации стандартов отчета после объединения ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ». «Возможно, что нам хватит и одного квартала на то, чтобы унифицировать отчетность. А когда мы вернемся к IPO, это философский вопрос, который лучше задавать акционерам», — отметил Конов.

При этом он уточнил, что ключевой и, возможно, единственной площадкой для размещения ценных бумаг компания видит Московскую биржу, а предполагаемый размер размещаемого пакета акций — не менее 10%.

