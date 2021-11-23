Россиянин покончил с собой во время перелета из Египта в Самару

Фото: Максим Платонов

Один из пассажиров совершил самоубийство на борту самолета, который летел из египетского курортного города Шарм-Эль-Шейх в Самару. Во время взлета воздушного судна россиянин направился в туалет и там покончил с собой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Спустя некоторое время пассажиры и члены экипажа смогли разблокировать дверь санузла, где и обнаружили мужчину без признаков жизни. Несмотря на попытки реанимировать россиянина, бортпроводникам не удалось спасти его жизнь. Самолет совершил экстренную посадку в Каире, а после перемещения тела в багажный отсек лайнер отправился в Самару.

Фото: Максим Платонов

В конце прошлого месяца 40 российских туристов отравились в египетском курортном городе Хургада. Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле. Позднее глава Ростуризма попросила власти Египта проконтролировать проверку отелей после отравления туристов из РФ.

Диана Жиленкова