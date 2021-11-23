В Казани пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность

Фото: Максим Платонов

МУП «Метроэлектротранс» будет добиваться возмещения простоя транспорта, который образовался в утренний час пик 22 ноября. Транспорт задержался из-за того, что пассажир отказался предъявить QR-код и не покинул салон трамвая.



Сообщение о пассажире трамвая, стоявшего на остановке на улице Восстания, поступило центральному диспетчеру 22 ноября в 06.33. Диспетчер вызвала сотрудников полиции, которые вывели пассажира из трамвая и составили на него протокол об административном правонарушении.

Трамвай задержался на один час. За это время на остановке собралось еще десять трамваев. Сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей.

Фото: Максим Платонов

В Казани по итогам первой половины дня 22 ноября выявили и не допустили в общественный транспорт 1 516 человек без QR-кодов, или 0,23% к числу перевозимых пассажиров.

Перевозчики в Татарстане попросили власти отменить штрафы за перевозку пассажиров без QR-кодов.

Маргарита Головатенко