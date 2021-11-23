Житель Набережных Челнов потребовал почти два триллиона рублей за отказ в приеме на работу

Фото: Максим Платонов (архив)

Житель Набережных Челнов после отказа в приеме на работу в исполком потребовал компенсацию за лишение возможности трудиться в размере 900 млрд рублей, а также взыскать в счет компенсации морального вреда сумму в виде еще 900 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Как рассказали в самом исполкоме, вместе с горожанином на собеседование пришли и другие соискатели. В результате предпочтение отдали более опытному претенденту. Суд установил, что отказ в приеме на работу не носит дискриминационного характера, а сам истец не относится к группе лиц, с которыми ответчик обязан заключать трудовой договор.



Фото: Максим Платонов

Таким образом, требования истца не удовлетворили.

В прошлом месяце экс-сотрудник подал в суд на исполком Набережных Челнов за свое увольнение. Он потребовал восстановить его на рабочем месте, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать причиненный моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Диана Жиленкова