Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта
В Уфе могут начать выборочно проверять QR-коды о вакцинации в общественном транспорте, такое поручение дал мэр города Сергей Греков.
По его словам, в Башкортостане пока не приняли такое решение, но власти думают над необходимостью подобных проверок. Мэр подчеркнул, что в соседних регионах эта мера уже введена. Как именно в городе будут поступать с теми, у кого нет кода, не уточнили.
Сейчас в Уфе работают около 180 бригад, проверяющих соблюдение ограничительных мер, сообщает «Башинформ».
В Татарстане система пропуска пассажиров в общественный транспорт по QR-кодам начала действовать 22 ноября.
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