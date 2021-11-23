Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

В Уфе могут начать выборочно проверять QR-коды о вакцинации в общественном транспорте, такое поручение дал мэр города Сергей Греков.



По его словам, в Башкортостане пока не приняли такое решение, но власти думают над необходимостью подобных проверок. Мэр подчеркнул, что в соседних регионах эта мера уже введена. Как именно в городе будут поступать с теми, у кого нет кода, не уточнили.

Сейчас в Уфе работают около 180 бригад, проверяющих соблюдение ограничительных мер, сообщает «Башинформ».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане система пропуска пассажиров в общественный транспорт по QR-кодам начала действовать 22 ноября.

Маргарита Головатенко