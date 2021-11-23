В Татарстане индекс содержания кота составил 7,5%

Эксперты отделения Банка России — Национального банка по Татарстану выяснили, что индекс содержания кота в республике составляет 7,5%. В расчет вошли прием у ветеринара и питание питомца.

Значительную долю в индексе занял сухой корм, за последний год он подорожал на 7%. Выросла стоимость и других лакомств для питомца: цена на мороженую рыбу выросла на 11,4%, а на молоко — 6,5%. Растет цена и на ветеринарные услуги. Так, стоимость осмотра увеличилась на 10,3%, а прививка подорожала на 3%.



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В целом общая динамика цен на товары для питомцев оказалась немного ниже общей инфляции в РТ (в октябре текущего года она составила 8,2%).

Недавно сообщалось, что жители Казани стали чаще покупать одежду для домашних животных. Так, интерес к костюмам для собак и кошек у казанцев вырос на 38% в сравнении с осенью прошлого года.

Диана Жиленкова