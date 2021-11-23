В «Вечернем Урганте» обсудили новость о введении QR-кодов на транспорте в Казани

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Новость о первом дне действия QR-кодов на транспорте в Казани стала первой темой в обзоре новостей программы «Вечерний Ургант».

«У всех день прошел хорошо, только если вы не живете в Казани и у вас нет QR-кода», — с этих слов телеведущий Иван Ургант начал обзор новостей. Он упомянул, что из транспорта в связи с нововведением высадили более 500 человек без QR-кодов, а еще что пассажиры выражали недовольство этой мерой.

Ургант пошутил о том, что чиновники не учли других возможных способов передвижения казанцев: «Собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы. В конце концов почтовые голуби могут отнести ребенка в школу. Не слишком ли небрежно подошла администрация Казани к ограничительным мерам?»

На вопрос гостя программы и ведущего Александра Гудкова о собственной позиции по этому вопрос Ургант ответил: «У меня, в отличие от очень многих, позиция четкая. Либо QR-код у тебя есть, либо ты без QR-кода и у тебя его нет».

В обзор новостей также вошли новости об уругвайской певице и актрисе Наталье Орейро, получившей гражданство России, и новости о вакцине «Спутник V».

Напомним, Наталья Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт во время эфира передачи «Вечерний Ургант».

Маргарита Головатенко