В Татарстане за убийство таксиста перед судом предстанут двое местных жителей

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей 23 и 26 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, фигуранты дела в нетрезвом виде 20 декабря 2020 года, находясь в квартире на улице Ямашева в Азнакаево, решили вызвать такси и совершить разбойное нападение на водителя. Взяв нож, обвиняемые сели в прибывший по их вызову автомобиль ВАЗ-21140. Угрожая оружием водителю, они потребовали ехать до Бугульмы. В этом городе потерпевший смог выбежать из машины. Однако один из нападавших догнал его и ударил ножом в спину. От полученного ранения мужчина позже скончался в больнице.

Обвиняемые похитили у потерпевшего деньги, электроинструмент, магнитолу, мобильный телефон, куртку, спиртное и личные документы. Затем, чтобы скрыть следы, они подожгли салон автомобиля, в результате чего он полностью выгорел. Общая сумма ущерба составила больше 90 тысяч рублей.

Вину молодые люди не признали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Обоих заключили под стражу. В ближайшее время уголовное дело направят в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

На днях прокуратура Верхнеуслонского района республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего петербуржца, задержанного с четырьмя килограммами наркотиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Дарья Акимова