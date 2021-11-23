В Казани жильца дома у гимназии №175 обвинили в подготовке покушения на следователей

Фото: "Реальное время"

С подачи ФСБ и СК за решеткой оказался 20-летний гость Казани Иван Доманов. Как выяснило «Реальное время», его обвинили в приготовлении к посягательству на жизнь следователей, работающих по делу о массовом убийстве в гимназии №19, а по результатам экспертизы поместили в Казанскую психбольницу стационарного типа с интенсивным наблюдением.



Судебная психолого-психиатрическая экспертиза проводилась в Москве, в Институте имени Сербского. По ее результатам следователь заявил ходатайство о направлении Доманова в стационар и его одобрили две инстанции — Вахитовский райсуд Казани и Верховный суд Татарстана. Последний на днях отклонил доводы жалобы обвиняемого, который утверждал — психически здоров.

По данным источников «Реального времени», задержали Доманова на съемной квартире в девятиэтажке на улице Джаудата Файзи с видом на расстрелянную гимназию. По версии ФСБ и СК, парень вел скрытое наблюдение за силовиками, а еще получил кредит, планируя закупку оружия.

В Казань уроженец Якутии приехал через две недели после трагедии в гимназии и ареста Ильназа Галявиева.

Как описывает свои действия сам арестованный и почему не признает вину — в материале «Реального времени».