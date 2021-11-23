Казань замкнула тройку городов по активности мошенничества на торговых площадках

Казань оказалась на третьем месте в списке мегаполисов России, в котором мошенники на торговых онлайн-площадках действуют наиболее активно — на столицу Татарстана приходится порядка 2,6% жалоб, сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Мошеловка».



Однако Казань сильно отстает от главного лидера — Москвы, на долю которой приходится 27,4% таких мошеннических действий. Второе место у Санкт-Петербурга — 6,6%. В топ-10 также попали Новосибирск (1,7%), Краснодар (1,7%), Воронеж (1,6%), Ростов-на-Дону (1,3%), Калининград (1,3%), Нижний Новгород (1,2%) и Екатеринбург (1,1%).

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В целом по стране мошенничества с использованием торговых онлайн-площадок занимают второе место среди схем, в которых они похищают средства с банковских карт граждан.

Маргарита Головатенко