В ДТП со сгоревшим автобусом в Болгарии погибли 45 человек

В Болгарии произошло ДТП, в котором сгорел автобус — по меньшей мере 45 человек в результате погибли, 12 из погибших — дети, сообщает RT со ссылкой болгарское агентство БГНЕС.



Авария произошла на 31-м километре трассы София — Благоевград в 03.00 по местному времени (04.00 мск). Автобус вечером пересек болгарскую границу. В нем ехали по меньшей мере 52 человека. Среди погибших — водитель автобуса.

Выжили семь человек — две женщины и пять мужчин. Их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, не тяжелое. На месте инцидента продолжаются оперативные работы.

Несколько дней назад в Москве автомобильный блогер Саид Губденский погиб при лобовом столкновении машин на Кутузовском проспекте. Губденский был за рулем BMW. Он вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Также в аварии погиб пассажир BMW.

Маргарита Головатенко