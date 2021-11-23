В казанском электротранспорте за сегодняшнее утро выявили 413 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В Казани за утро 23 ноября в электротранспорте было выявлено 413 человек без QR-кодов. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Сообщается, что в сравнении с понедельником сегодня задержек транспорта не наблюдалось.

На наземном транспорте выявлено 313 пассажиров без QR-кодов, трое начали скандалить, их передали полиции. В метро обнаружено 56 человек без допуска, у шести были недействительные QR-коды, 31 человек имел справки о вакцине первым компонентом, семеро уверяли, что имеют прививки, но еще нет QR-кодов.

По подсчетам предприятия, пассажиропоток снизился на 25%. На выпуске подвижного состава это не отразилось, трамваи и троллейбусы ходят по штатному расписанию.

Фото: Максим Платонов

Накануне вечером в результате проверки QR-кодов в электротранспорт не пропустили 817 человек.

Дарья Акимова