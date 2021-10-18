Итоги дня: стрельба в школе Пермского края, Россия приостанавливает работу представительства при НАТО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 октября:
- Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Остановлена работа военной миссии связи НАТО в Москве и информационного бюро НАТО в столице России.
- В Пермском крае ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в поселке Сарс. Он успел выстрелить лишь один раз в потолок. В момент происшествия в здании находилась только вахтерша. Пострадавших нет, нападавшего задержали. К уголовной ответственности мальчика не привлекут.
- С февраля 2022 года в России вырастет размер пособий по уходу за ребенком. Максимальный составит 31 282 рубля, минимальный — 7 493 рубля. Из федерального бюджета на это выделят 169,5 млрд рублей.
- Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов коронавируса. По его мнению, это связано с неравномерным распределением вакцин от COVID-19 в мире. Он добавил, что без равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев заболевания в мире.
- С 26 октября у банков появится возможность подключать карты «Мир» к Google Pay. При этом отмечается, что прогнозов по срокам предоставления технологии клиентам на рынке еще нет. Ожидается, что новый сервис даст импульс развитию бесконтактных операций и повысит популярность национального платежного инструмента.
- Правительство Японии заявило о стремлении подписать мирный договор с Россией. Таким образом они хотят решить проблему принадлежности четырех северных островов на Курилах, не перекладывая эту задачу следующим поколениям.
- В Татарстане возникло движение против обязательной вакцинации от коронавируса. Инициатором выступила депутат Горсовета Набережных Челнов и глава местного отделения партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева. Главная цель движения — борьба за конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья, благоприятные условия проживания и отмена требований по вакцинации.
- Тем временем мэр Казани Ильсур Метшин поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19 в городе. Кроме того, он велел увеличить часы их работы, чтобы люди могли сделать прививку после рабочего дня. Замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов дополнил, что в сравнении с сентябрем темпы вакцинации выросли в 5 раз, до 7,3 тысячи жителей в день. Если такие темпы сохранятся, то в декабре привьются 80% жителей города и коллективный иммунитет может быть достигнут.
- Евросоюз экспортировал в разные страны больше 1 млрд доз вакцин от COVID-19 за 10 месяцев текущего года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцины отправили в более чем 150 стран по всему миру — от Европы до Японии, Африки, Бразилии и Новой Зеландии.
- Казанскому «Водоканалу» потребуется 65 млрд рублей на ремонт своих сетей. Сети водоснабжения столицы РТ, проложенные в 50—70-х годах прошлого века, не справляются с нагрузкой из-за ветхости. С начала 2021 года на сетях водопровода произошло более 900 аварий, ежедневно в аварийную службу «Водоканала» поступает около 100 заявок. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Госдуме предложили снизить годовую стоимость обучения в российских вузах. В регионах она достигает 15 прожиточных минимумов, а в Москве — 20-30. Депутаты просят оценить возможность введения максимальной годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов региона, где расположен вуз.
- В Калужской области введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Губернатор Владислав Шапша на заседании правительства озвучил постановление, в котором говорится, что должно быть привито не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг с учетом переболевших за последние шесть месяцев.
- В интернете опубликовали запись переговоров пилотов самолета L-410, который рухнул в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. Сначала сообщается о взлете, затем об отказе двигателя и заходе на посадку. Вслед за этим пилоты уже неразборчиво рассказали о дыме. Связь с самолетом исчезла через минуту после вылета.
- В России рекордно выросли цены на овсянку. В августе она составляла 80,5 рубля за 1 кг, в сентябре — 80,9 рубля за 1 кг. Цена преодолела указанную планку впервые за 20 лет. По мнению экспертов, основная причина подорожания — рост закупочных цен у поставщиков.
- До конца 2022 года в трех регионах России появится электронный паспорт. Он будет представлен в двух форматах — смарт-карта и приложение с QR-кодом. Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что оба вида электронного паспорта будут взаимосвязаны друг с другом.
- Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл от осложнений после коронавируса. Ему было 84 года, и он был полностью вакцинирован. Пауэлл занимал пост госсекретаря США в период президентства Джорджа Буша-младшего (2001—2005), став первым афроамериканцем на столь высокой должности в президентской администрации.
- «Мужское государство»* признано экстремистской организацией по решению Нижегородского областного суда. Теперь ее деятельность запрещена в России. Ранее СМИ неоднократно сообщали об угрозах женщинам со стороны этой организации.
- В Свердловской области МВД возбудило 24 уголовных дела в отношении финансовой пирамиды из Татарстана Finiko. При этом есть материалы, по которым дела еще не завели. Все материалы направят в Казань, где будет проходить расследование.
- Президент России Владимир Путин поздравил участников команды клуба Team Spirit с победой на The International 2021, чемпионате мира по Dota 2. По его словам, команда доказала, что российские киберспортсмены нацелены на результат и способны покорить любые вершины. За победу Team Spirit получила $18,2 миллиона. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Кроме того, Путин предложил выплачивать семьям в Дальневосточном федеральном округе по миллиону рублей за рождение третьего и последующих детей. Правительство рассмотрит вопрос введения новой меры поддержки до 1 ноября.
- Сын вице-премьера Марата Хуснуллина Альберт Хуснуллин создает новый агрохолдинг в Татарстане под названием «Чистополье». В него вошли хозяйства больше чем на 20 тыс. га земли и молочная ферма, в которой насчитывается 1 тыс. голов.
- В интернете распространилась информация, что во время сдачи нормативов для получения краповых беретов на полигоне для испытаний в Ставропольском крае произошла массовая драка. Однако это опровергли и добавили, что племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим выбыл с испытаний до потасовки, которую засняли на видео.
- В США одобрен препарат для профилактики мигрени у взрослых. Решение принято на основании данных программы клинических исследований с участием около 2000 пациентов.
«Мужское государство»* — экстремистская организация, запрещена в РФ
Дарья АкимоваОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым