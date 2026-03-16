В Татарстане предложили ограничить доступ детей к интернету ночью

По мнению министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, такая мера необходима для защиты детей

Фото: Максим Платонов

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров выступил с законодательной инициативой на форуме «Единой России» «Есть результат». Он предложил ввести временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время.

По мнению Кадырова, такая мера необходима для защиты детей. Кроме того, министр подчеркнул важность создания отечественных видеоигр для подростков и необходимость регулирования этой сферы. Он сообщил, что работа над разработкой российских детских игр уже началась совместно с Университетом Иннополис. Однако, как отметил Кадыров, требуется законодательное регулирование процесса создания и распространения видеоигр.

— Нас беспокоит воздействие на детей, подростков, молодежь социальных сетей и иностранных игровых мероприятий, которые имеют под собой достаточно негативное содержание и влияние, — сообщил Кадыров.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил: по данным исследователей, через игровые платформы и связанные с ними приложения происходит вовлечение детей в опасные сообщества и чаты. В этих виртуальных пространствах распространяется деструктивный и запрещенный контент.



Наталья Жирнова