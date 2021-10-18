В следующем году вырастет размер пособий по уходу за ребенком

Фото: Максим Платонов

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, а минимальный — до 7 493 рублей, сообщает ТАСС.

Сейчас минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. Всего для расширения пособия на более чем 1,5 тыс. рублей из бюджета выделят 169,5 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.



Алексей Нечаев