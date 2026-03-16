Аномальное тепло сохранится в Татарстане до конца этой недели

В субботу местами пройдет небольшой дождь, а температура днем будет на 6–8 градусов выше нормы

Погодные условия на территории региона, как и на большей части европейской территории России, формируются под влиянием западной периферии обширного антициклона. Это обуславливает очень теплую малооблачную погоду с большим суточным ходом температуры воздуха.



Прогноз на ближайшие дни выглядит следующим образом. 17 марта сохранится погода без осадков. Температуры воздуха прогнозируются ночью от -1 до -6 градусов, при прояснениях местами до -10, днем — от +2 до +7, на западе республики местами до +10.

18 и 19 марта также ожидаются без существенных осадков. Минимальные температуры воздуха ночью составят до -6, максимальные температуры днем — от +3 до +8, на западе региона местами до +12.

В пятницу, 20 марта, синоптическая ситуация останется без изменений: существенных осадков не ожидается, температуры воздуха ночью составят до -6, днем — от +5 до +10.

Однако в субботу, 21 марта, из‑за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. В ночные часы температуры понизятся до -5, днем ожидается от +3 до +8 градусов.

Рената Валеева