Исследование: каждый седьмой татарстанец тратит на дорогу до работы от часа до двух

Сегодня 31% опрошенных в Татарстане добираются от дома до работы за 15–30 минут

Около 71% татарстанцев готовы ежедневно тратить на дорогу до работы и обратно не более одного часа, каждый седьмой (14%) — от одного до двух часов. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru.



Сегодня 31% опрошенных в Татарстане добираются от дома до работы за 15–30 минут. Менее 15 минут до рабочего места тратят 7% участников исследования. 19% респондентов указывают, что их путь до работы занимает 30–45 минут, у 14% опрошенных — 45–60 минут.

Менее чем за час на работу хотят добираться опрошенные из сфер «Закупки» (79%), «Финансы, бухгалтерия» (78%), «Автомобильный бизнес» и «Административный персонал» (по 76%). А представители рабочего персонала (16%) и транспортно‑логистической сферы (13%) готовы чаще других тратить столько времени, сколько нужно, если работодатель будет доставлять на работу на корпоративном транспорте.

При этом фактически быстрее всего (за 15–30 минут) до работы добираются респонденты из сфер:

«Автомобильный бизнес» (32%);

«Управление персоналом и тренинги» и «Производство и сервисное обслуживание» (по 29%);

«Продажи и обслуживание клиентов» (28%);

«Административный персонал» и «Высший и средний менеджмент» (по 27%);

«Строительство и недвижимость» (26%);

«Финансы и бухгалтерия» (24%).

Рабочий персонал (39%) и сотрудники розницы (29%) чаще всего проводят в пути 30–45 минут. Дольше остальных добираются до места работы специалисты сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший и средний менеджмент», «Закупки» и «Управление персоналом, тренинги» (по 24% респондентов) — они тратят на дорогу в одну сторону от одного до двух часов.

Чтобы добраться до работы, большинство опрошенных жителей Татарстана (50%) обычно пользуются общественным транспортом, по 36% передвигаются пешком или предпочитают личный автомобиль. Такси используют 12% респондентов, а каршеринг — 2%.

Рената Валеева