ЕС экспортировал больше 1 млрд доз вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз экспортировал в разные страны за 10 месяцев текущего года свыше 1 млрд доз вакцины от коронавируса.

— Произведенные в ЕС вакцины были отправлены в более чем 150 стран на всех континентах — от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от Южной Африки до Бразилии, — цитирует ее ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Глава ЕК подчеркнула, что в настоящее время более 75% взрослого населения ЕС полностью вакцинировано.

За первые пять месяцев 2021 года Россия экспортировала 159 тонн вакцин от коронавируса на общую сумму $303,6 миллиона. Летом объем поставок в другие страны составил 203,6 тонны на порядка $410 миллионов.



Алексей Нечаев