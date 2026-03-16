Авианосцы США отошли от побережья Ирана и Йемена после серии атак

США отвели свои авианосные ударные группы USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln от побережья Ирана и Йемена, увеличив дистанцию до безопасных пределов. Спутниковые снимки показывают, что оба авианосца покинули зоны досягаемости береговых ракетных комплексов и переместились в центральную часть Красного моря и юго‑западные воды Омана, пишет Defence Security Asia.

Авианосец Gerald R. Ford сместился к югу от саудовского порта Джидда, что вывело его за пределы досягаемости противокорабельных ракет йеменских хуситов. Тем временем Abraham Lincoln отошел от иранского побережья на расстояние более 1,1 тыс. км, хотя ранее на неделе он находился менее чем в 350 км от иранских территориальных вод.

Передислокация произошла спустя несколько дней после того, как иранские катера атаковали корабль охраны, входивший в состав ударной группы Abraham Lincoln.

Военные эксперты расценивают эти маневры не как отступление, а как тактическую корректировку. Речь идет о роевых атаках быстроходных катеров, противокорабельных ракетах малой дальности и других средствах, которые Иран и его союзники используют в акватории Персидского залива и Красного моря.

Боевые действия на Ближнем Востоке, вероятно, продлятся еще как минимум несколько недель. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.



Рената Валеева