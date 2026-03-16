Кабмин утвердил перечень из 500 профессий для обеспечения технологического суверенитета
Премьер‑министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило перечень из 500 профессий и специальностей по 300 программам обучения для обеспечения технологического суверенитета государства. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта, в ходе совещания с вице‑премьерами.
Они объединены в крупные направления, среди которых: информатика и вычислительная техника, наноэлектроника, криптография, ядерная энергетика, авиационная и ракетно‑космическая техника, робототехника, а также медицина и фармацевтика.
Кроме того, в список вошли около 400 научных специальностей, признанных приоритетными. Среди них — искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц, лазерная физика, вирусология и интеллектуальные транспортные системы.
