Кабмин утвердил перечень из 500 профессий для обеспечения технологического суверенитета

Кроме того, в список вошли около 400 научных специальностей, признанных приоритетными

Премьер‑министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило перечень из 500 профессий и специальностей по 300 программам обучения для обеспечения технологического суверенитета государства. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта, в ходе совещания с вице‑премьерами.

Они объединены в крупные направления, среди которых: информатика и вычислительная техника, наноэлектроника, криптография, ядерная энергетика, авиационная и ракетно‑космическая техника, робототехника, а также медицина и фармацевтика.

Кроме того, в список вошли около 400 научных специальностей, признанных приоритетными. Среди них — искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц, лазерная физика, вирусология и интеллектуальные транспортные системы.

Рената Валеева