Визит Дональда Трампа в КНР может быть отложен из‑за военных действий в Иране

Сама встреча пока не находится под угрозой срыва, однако ее сроки действительно могут быть скорректированы

Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что запланированный на конец марта — начало апреля визит президента США Дональда Трампа в Китай может быть перенесен. Причиной возможного изменения графика стали продолжающиеся военные действия в Иране.

В интервью телеканалу Fox News представитель администрации подчеркнула, что сама встреча пока не находится под угрозой срыва, однако ее сроки действительно могут быть скорректированы. В настоящее время ведутся переговоры на уровне лидеров, и в случае принятия решения об отсрочке новые даты будут оперативно обнародованы.

Кэролайн Ливитт отметила, что в текущих условиях главная обязанность президента как главнокомандующего — обеспечить успех военной операции «Эпическая ярость». По словам пресс‑секретаря, Дональд Трамп уделяет этому вопросу постоянное внимание, работая над задачей круглосуточно как в Белом доме, так и за его пределами.

Последний очный контакт между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином состоялся 30 октября 2025 года в южнокорейском Пусане. В ходе той встречи американский лидер охарактеризовал китайского коллегу как «великого лидера великой страны» и выразил уверенность в долгосрочном позитивном развитии двусторонних отношений.

Наталья Жирнова