В Казани капитально отремонтируют здание инфекционной больницы на проспекте Победы
Предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания
В Казани запланировали капремонт здания инфекционной больницы, расположенного на проспекте Победы. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
На объекте предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.
За прошедший год в районе появилось сразу несколько новых объектов здравоохранения. Так, для жителей ЖК «Весна» и ближайших поселков в июне открылась поликлиника №20, которая охватывает порядка 50 тыс. горожан. Тогда же в поселке Вишневка начал работу центр врача общей практики — он обслуживает 9 тыс. жителей. Кроме того, на улице Ломжинской открылся диализный центр, рассчитанный на лечение более 200 пациентов с хроническими заболеваниями почек.
Благодаря этим нововведениям современным медицинским обслуживанием удалось обеспечить почти 60 тыс. казанцев.
