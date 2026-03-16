Новости общества

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани капитально отремонтируют здание инфекционной больницы на проспекте Победы

12:57, 16.03.2026

Предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания

Фото: Михаил Захаров

В Казани запланировали капремонт здания инфекционной больницы, расположенного на проспекте Победы. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.

На объекте предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.

взято с сайта kzn.ru

За прошедший год в районе появилось сразу несколько новых объектов здравоохранения. Так, для жителей ЖК «Весна» и ближайших поселков в июне открылась поликлиника №20, которая охватывает порядка 50 тыс. горожан. Тогда же в поселке Вишневка начал работу центр врача общей практики — он обслуживает 9 тыс. жителей. Кроме того, на улице Ломжинской открылся диализный центр, рассчитанный на лечение более 200 пациентов с хроническими заболеваниями почек.

Благодаря этим нововведениям современным медицинским обслуживанием удалось обеспечить почти 60 тыс. казанцев.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

