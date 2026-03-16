На восстановление фонарей в Казани направят более 40 млн рублей

Обновленное уличное освещение появится в 22 поселках города

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируется восстановление уличного освещения в нескольких районах Казани. Об этом стало известно из документов госконтракта.

Согласно контракту, планируется демонтаж кронштейнов и светильников, монтаж нового освещения и пусконаладочные работы. Этот комплекс работ произведут в 22 поселках города, в число которых входят Салмачи, Куюки, Мирный, Киндери, Новое Царицыно, Аки, Большие Дербышки и другие.

Однако монтаж нового освещения коснется не всех улиц поселков. Так, в Киндери на обновлении числятся адреса: ул Лачын, 7в и ул. Мадлен, 22, а в Больших Дербышках — улицы Заречная, Фаттахова, Советская, Исаева, Краевая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий список:



КП «Мое Царицыно»: ул. Михаила Кирпоноса, Заки Нури, Ф. Мансурова, А. Сергеева, Н. Капитонова, А. Шаповалова, Н. Аржанова, Б. Машковцева, А. Казакова, Г. Портнова;

П. Новое Царицыно: ул. Небесная, Татулык, Ильхам, Народная, Ялан;

П.Киндери: ул. Лачын, 7в, Мадлен, 22;

П. М. Клыки: ул.Большая Красная, 119-129;

КП «Радужный»: ул. Э. Тенишева, В. Хлебникова, Н. Загоскина, М. Коринфского, Райская, Лесная;

П.Вишневка: ул. Долгая;

П. Нагорный: ул. Челябинская;

П. Султан Ай: ул. Зеленая Роща;

П.Самосырово: между улицами Мухамедьяра, 19 и Огородной, ул. Овражная;

П. Большие Дербышки: ул. Заречная, Фаттахова, Советская, Исаева, Краевая;

П .Аки: ул. Яктылык;

П. Алтан: ул. Уртак, Каенлы;

П. Мирный: ул. Свободная;

П. Салмачи: ул. Атнинская;

П. Кояшлы: ул. Матюшинская, Кояшлы, Чаткы, Ручьевая, Сибай, Шпаковская, Алмалы, Приветливая, Угловая, Радиальная, Пасечная, Лосиная, Задорная, Рахимкулова, Фешина, Максуди;

Приволжский район: п. Алтан, п. Мирный, п .Салмачи, п. Кояшлы;

Авиастроительный район: ул. Поперечно-Луговая;

Кировский район п. Осиново, п. Красная горка, ул. Яна Юдина;

Вахитовский район: п. Калуга.



Общая сумма затрат на обновление составляет 41 млн рублей, а работы должны быть произведены до конца октября текущего года.

Наталья Жирнова