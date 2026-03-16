Юлия Майорова: «Надеемся, что грантовый конкурс «Дом культуры» станет ежегодным»

«Логика молока» выделяет 30 миллионов рублей на грантовый конкурс: как получить деньги и какие проекты смогут выиграть?

Руководитель социальных проектов «Логика молока» Юлия Майорова рассказала о грантовом конкурсе «Дом культуры», который организовала компания. В конкурсе три номинации, размер гранта составит от 500 тысяч до 3 млн рублей. Какие проекты можно подать на конкурс, каковы особенности механики гранта и почему крупный российский производитель молочных продуктов развивает культурные инициативы — в интервью Юлии Майоровой «Реальному времени».

«Наша цель — выстраивать партнерские отношения с победителями»

— Что собой представляет грантовый конкурс «Дом культуры» и какие цели он преследует?

— Это конкурс социокультурных и творческих проектов, направленный на улучшение качества жизни жителей Самары, Казани и Кемерова — трех городов, где присутствуют заводы компании «Логика молока». Цели проектов могут быть разными: и улучшение условий пребывания в различных культурных учреждениях, и развитие исторической памяти, и укрепление межпоколенческих, семейных связей. Мы хотим дать возможность некоммерческим организациям, учреждениям культуры реализовать свои проекты, которые понравятся жителям городов, станут новыми точками притяжения или красными датами в календаре.

— У конкурса три номинации. Какие типы проектов в них можно подать, каких заявок вы ждете?

— Действительно, мы принимаем проекты в трех номинациях: «Места», «События», «Истории».

В «Места» можно заявлять проекты, которые будут создавать, трансформировать, улучшать существующие культурные пространства. Например, это могут быть новые залы в библиотеках, коворкинги в музеях или домах культуры и т. д. Но самое важное — в этой номинации предполагается не просто улучшение существующего помещения, не только ремонт в нем. Мы верим, что не только пространство влияет на человека, но и человек — на пространство. И для того, чтобы место обрело жизнь, оно должно быть наполнено людьми и событиями. Поэтому в такой заявке важно не только заявить план на ремонт, но и наполнить это пространство жизнью. Представить календарный план мероприятий, определенные цели. Чтобы мы видели, что место будет жить и станет новой точкой притяжения в городе.

В номинации «События» можно предлагать фестивали, циклы лекций, театральные постановки, подкасты — здесь большой простор для творчества.

— А работу кружка сюда можно заявить?

— Смотря в чем будет заключаться суть работы кружка. Ведь обычно кружковая деятельность — это дополнительное образование, а наша цель — не образовательные услуги, а культурное развитие. Но если это будет деятельность, направленная, например, на изучение исторической памяти, традиций, а итогом станет выставка работ — это может стать событием.

Или же можно выбрать номинацию «Истории». В ней мы ждем документальные проекты, которые связаны с сохранением исторической памяти. Это могут быть подкасты, рассказы, выставки, собранные и интересно переданные истории. Речь в этой номинации идет о памяти, которую важно сохранить, передать следующим поколениям и поделиться со сверстниками. Здесь тоже большой простор для творческих и культурных институций. Мы надеемся, что у них уже есть в задумках такие проекты, и скоро мы с ними познакомимся.

— Возможно, для того чтобы это сделать, им не хватало только вашего гранта?

— Мы очень на это надеемся. Конкурс проводится в первый раз, и для нас это важный пробный этап. Мы хотим познакомиться с учреждениями и с НКО, которые работают в городах нашего присутствия, и найти партнеров. Наша цель — оказывать поддержку, выстраивать долгосрочные партнерские отношения с победителями, чтобы это переросло в дружбу, синергию, и мы могли бы вместе сделать больше.

«В любом случае без поддержки и внимания вы не останетесь»

— Каковы сроки подачи заявок на конкурс и когда будут определены победители?

— Прием заявок стартовал 11 февраля, он продлится до 31 марта включительно — заявки ждем до 23:59 по московскому времени. После этого пройдет независимая экспертиза, мы выберем полуфиналистов и проведем онлайн-защиту их проектов. Это произойдет в конце апреля — начале мая. Победителей планируем объявить в конце мая.

С июня проекты можно планировать к реализации. На это мы отводим широкие временные рамки — до декабря 2027 года. Впереди полтора года, можно спокойно реализовывать проекты в своем темпе.

— Казань, Самара и Кемерово выбраны, потому что в этих городах есть ваши заводы?

— Да, верно. У компании «Логика молока» на данный момент 13 заводов. Но в первый год мы решили не заявлять настолько широкий конкурс, поэтому в этом году он пройдет в трех наших флагманских городах, в которых мы решили точечно сконцентрироваться.

— Что делать, если я работаю в пределах Казанской агломерации и «прописка» моей НКО строго административно к Казани не относится?

— В этом году мы решили сосредоточиться конкретно на территории города. Но на этот случай у меня есть совет. Нам неважно, где зарегистрирована ваша организация. Главное — чтобы основные мероприятия вашего проекта были запланированы к проведению в Казани. К сожалению, под этот совет не подходит номинация «Места». Но если это, к примеру, фестиваль, проект с документалистикой, съемка подкаста, премьера постановки, мастер-классы, которые вы хотите провести в Казани, — вы можете подать заявку на проект, даже если работаете далеко за пределами города.

— Поможет ли кто-то оформить заявку, если в штате организации нет человека, который уже имел дело с грантами? Можно ли будет попросить у вас консультационную поддержку?

— Во-первых, я рекомендую всем заинтересованным лицам зайти на наш сайт. На нем выложен вебинар, который мы записали с нашей коллегой. В нем мы прошли по всем ступеням заполнения заявки, по проектам — привели точечные примеры для вдохновения, а еще ответили на часто задаваемые вопросы.

Во-вторых, мы советуем внимательно прочитать положение о конкурсе. Заявка на грант «Дома культуры» не очень сложная, она довольно стандартная. Но если возникают затруднения, можно написать на электронную почту info@dkgrant.ru. Мы с коллегами вас проконсультируем.

В любом случае без внимания и поддержки вы не останетесь. Пишите, если возникают вопросы, мы рады будем помочь.

«Если вы новичок в грантовой деятельности — вам можно и нужно попробовать»

— Какую сумму можно получить по одной заявке и каков общий грантовый фонд проекта на 2026 год?

— Грантовый фонд — 30 миллионов рублей на три города, получить можно от 500 000 до 3 000 000 рублей. Это широкий диапазон — заявить можно и небольшой камерный проект, и довольно крупный. Четко установленного количества победителей у нас нет — это могут быть и мелкие, и крупные заявки. Грант будет распределен в рамках заявленной суммы.

Мы не ограничиваем бюджет по номинациям или по географии. Бывают у грантовых конкурсов ограничения по количеству выигранных и реализованных проектов — у нас такого ограничения нет. Главное — чтобы ваша организация уже работала не менее года.

Поэтому, даже если вы новичок в грантовой деятельности, вам можно и нужно попробовать. Это позволит нам познакомиться с вашей организацией и идеей. Если ваша заявка не победит — мы уже будем про вас знать и сможем оказать методическую поддержку в дальнейшем. Возможно, проект нужно будет чуть доработать и подать заявку на следующий год, чтобы повысить свои шансы. Поэтому пробовать мы советуем в любом случае!

— Что делать, если заявку хочет направить частное лицо, не связанное напрямую ни с какой юридической организацией?

— К сожалению, частные лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации не подходят под условия конкурса. Это могут быть НКО, муниципальные или бюджетные юридические лица.

Что я могу порекомендовать таким активным гражданам? Как правило, они дружат с некоммерческими организациями или с учреждениями культуры. Можно вступить с ними в партнерство, выйти к ним со своим проектом и объединить усилия по заявке.

— Кто в жюри, как будет происходить выбор победителей?

— Каждый проект будут оценивать два независимых эксперта. Один из них — местный специалист. Он хорошо знает территорию, географию, историю, социокультурную среду вашего города и может оценить актуальность проекта. Второй эксперт — федеральный. Он оценивает заявку «с чистого листа», без привязки к городу. На наш взгляд, это самый действенный способ понять глубину и актуальность проекта.

Все наши эксперты — признанные профессионалы в социокультурном программировании, в социальном проектировании. У них большой опыт оценки заявок, поданных на региональные и федеральные грантовые конкурсы. Поэтому вы можете быть уверены, что рассмотрение заявок во всех трех номинациях будет профессиональным и качественным.

«Это прямое продолжение культуры заботы, существующей в нашей компании»

— Какие еще важные аспекты для потенциальных грантозаявителей вы бы еще отметили?

— Важный момент — ограничения в том, на что могут быть направлены средства гранта. К примеру, нельзя расходовать деньги гранта на капитальное строительство или капремонт. Кроме того, нельзя направлять средства на покрытие расходов, понесенных до получения гранта.

А вот оплату труда штатных сотрудников включать можно, но важно, чтобы она была соразмерной задействованности человека в проекте. То есть если у вас руководитель организации получает за счет гранта 100 % своей заработной платы, эксперты воспримут это как некорректное распределение. Потому что наверняка он в вашей компании не только грантом занимается, у него есть и другие должностные обязанности.

Еще хочу дать рекомендацию всем учреждениям: не стоит включать в проект свою текущую деятельность. Проекты должны быть новыми, расширяющими, улучшающими вашу работу. А если ваш действующий план включается в календарный план гранта, эксперты это поймут. У такой заявки будет мало шансов на успех. Поэтому всех призываем проявлять креатив, вспомнить, какую проблему для своей аудитории вы хотели бы решить, и сделать что-то новое и уникальное.

— Словом, речь идет о созидании?

— Да. И мы сами руководствуемся этим принципом. Поэтому и использовали именно такой инструмент социальных инвестиций — грантовый конкурс.

— Об этом и будет наш последний вопрос. Почему «Логика молока» занялась этим проектом, в чем интерес крупной компании к подобной деятельности?

— Это прямое продолжение культуры заботы, существующей в нашей компании. Через наши продукты компания заботится о потребителях. О своих сотрудниках она заботится через корпоративные проекты. И вот теперь мы выходим за территорию завода и хотим этими практиками сотворчества, сопричастности поделиться с жителями городов.

Нам кажется, что в культуре, в диалоге, в возможности объединять людей, проводить время вместе — в этом и состоит главная ценность. Это наполняет жизнь, улучшает ее качество, делает город тем местом, откуда не хочется уезжать. Местом, куда хочется возвращаться, где хочется работать, жить, воспитывать детей.

— Звучит как социальная миссия компании.

— Это действительно так. Мы утвердили стратегию крупных инвестиций до 2030 года. В ней не только развитие производственных мощностей, но и мощная социальная повестка. Инвестиции в социокультурные проекты будут расти — и в перспективе надеемся, что грантовый конкурс «Дом культуры» станет ежегодным.

Мы очень ждем ваших проектов!

