От осложнений после коронавируса умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Сообщение о кончине политика появилось на его странице в Facebook.

Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса, как отмечают в соцсети члены его семьи.

Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в семье эмигрантов с Ямайки, проживавших в США. Начал армейскую карьеру в 21 год, дослужившись до генерала армии. Участник войны во Вьетнаме.

Он занимал пост госсекретаря США в период президентства Джорджа Буша-младшего (2001—2005), став первым афроамериканцем на столь высокой должности в президентской администрации. С 1987 по 1989 год являлся советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана.

Дарья Акимова