Россия заняла на Паралимпиаде третье командное место

Блестящий итог: шесть спортсменов — 12 медалей, из которых 8 золотых

15 марта в Италии финишировала 14-я зимняя Паралимпиада. Соревнования прошли в шести видах спорта, в программу которых входят 18 дисциплин, и было разыграно 79 комплектов медалей. О том, что ждет наших спортсменов дальше, — в материале «Реального времени».

Восемь раз поднимался флаг и звучал гимн

«Весна какая выдалась, какие дни настали», — так известная песня Юрия Антонова поможет описать наши впечатления от выступлений ограниченного контингента российских паралимпийцев в Италии. Шесть стартовавших — 12 наград, из них восемь золотых. Это радостное событие, но не главное.

В последний раз наши спортсмены выступали под флагом своей страны на летней Олимпиаде Рио-де-Жанейро в 2016 году. После чего государственные гимн и флаг России присутствовали во время официальных церемоний награждения только на локальных стартах, которые проводились международными федерациями с российским руководством. Пример — те же чемпионаты мира по борьбе на поясах или самбо. И вот в Италии Анастасия Багиян трижды в лыжных гонках для слабовидящих плюс Варвара Ворончихина (горные лыжи) и Иван Голубков (лыжные гонки сидя) по два раза поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Помимо них, золото и две бронзы в активе паралимпийского горнолыжника Алексея Бугаева. Также у Ворончихиной есть серебро и бронза.

Это несколько скрасило общий негативный фон, связанный с предыдущим взаимодействием России с Международным паралимпийским комитетом. Напомним, что после Олимпиады-2022 в Китае должны были стартовать и российские паралимпийцы. Более того, они прибыли в Пекин, и в составе большой делегации были татарстанцы Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина, но спортсменов развернули обратно. В летней Паралимпиаде-2024 в Париже российские спортсмены не участвовали, в отличие от усеченной делегации олимпийцев.

На примере того же Рушана Миннегулова можно продемонстрировать типичную карьеру российского паралимпийца в последние десять лет. В 21 год он триумфально выступил на Паралимпиаде в Сочи (два золота и одно серебро в лыжных гонках), после чего пропустил три Паралимпиады: Пхенчхан-2018, Пекин-2022 и сейчас. В Южной Корее россияне стартовали усеченным составом, и коллега Миннегулова по татарстанской делегации Марта Зайнуллина завоевала две бронзовые награды в лыжных гонках и серебро в биатлоне. После недопуска в Пекине Зайнуллина завершила спортивную карьеру, Миннегулов ее продолжил, но в число шести счастливых паралимпийцев 2026 года не попал. Текущий итог: одна Паралимпиада за спиной вместо четырех.

И даже на фоне абсурдных требований со стороны МОК, федераций и хозяев стартов к тем российским олимпийцам, которые не смогли участвовать в двух последних Играх во Франции и Италии, ни одно серьезное требование не применимо к паралимпийцам. Они не состоят в силовых структурах, как спортивное общество ЦСКА или «Динамо», не были участниками проправительственных митингов, среди них нет ни одного участника СВО (будем надеяться, пока).

Паралимпийцев гнобят только за «паспорт»

Прозападное спортивное сообщество не стало к россиянам мягче в принципе, и на примере наших паралимпийцев «спортивный геноцид» особенно заметен. Это и показная несправедливость, когда американская делегация и единственная паралимпийка из Израиля стартовали в Италии без каких-либо проблем со стороны организаторов и хозяев. С нашей стороны как бы и не было возражений тому, тут важнее факт собственного возвращения на старты, а не отстранение других.

Общий вывод по итогам завершившихся Олимпиады и Паралимпиады можно сделать из разряда «вода камень точит». К примеру, татарстанский прыгун с трамплина Данил Садреев не смог получить итальянскую визу и не был допущен на Олимпиаду. В целом в международном спортивном сообществе времен Советского Союза тоже часто творилась несправедливость. Для примера, напомним, как в 1961 и 1962 годах власти Великобритании дважды отказали в визовой поддержке футболистам из ГДР, участникам Кубка Европейских чемпионов. В итоге немцы проходили в следующий этап без игр, поскольку УЕФА снимал с соревнований британские команды. В этом заключалась справедливость двухполярного мира. Сейчас такое даже представить невозможно, мир долгое время был однополярен, и ситуация в международном спорте демонстрировала это наиболее выпукло, но подвижки есть.

Та же слабовидящая Анастасия Багиян стартовала в том числе и потому, что на Паралимпиаду был допущен так называемый гид — Сергей Синякин, здоровый спортсмен, выполняющий роль поводыря для незрячего паралимпийца. Придраться к «гидам» было легко, гораздо проще, чем к ампутантам или спинальникам, не выдав те же визы и оставив нашу спортсменку за бортом Паралимпиады.



Стоит отметить, что в дни Паралимпиады на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА успешно выступил казанец Айрат Закиев. Ранее он был для международного спортивного сообщества «прокаженным», после того как в 2015 году его дисквалифицировали за употребление допинговых веществ, отняв серебро Паралимпиады 2012 года. Сейчас же Закиев, отбыв срок дисквалификации, успешно выступает, точно так же, как это происходит с любым спортсменом из «правильных», с точки зрения МОК, стран.

Что дальше?

Итоги Паралимпиады, откровенно говоря, важны не только с точки зрения выступления россиян. Это некий ориентир на будущее. Масштабный скандал, связанный якобы с государственной допинговой программой в России, гнобил наших спортсменов ровно один олимпийский цикл — Рио-2016 и Пхенчхан-2018. Действие бана, связанного с СВО, масштабно продлилось с 2024-го по сей день. В нашумевшем интервью президента Федерации фигурного катания Антона Сихарулидзе были сказаны слова, на которые мы хотим обратить особое внимание.

— Сейчас в летних видах спорта очень много видов, которые уже полностью допущены. Прежде всего потому, что в международных федерациях есть совет. Это тот орган, который решает основные задачи. И в летних видах спорта в этих советах федераций очень много латиноамериканцев, африканцев, азиатов, и они, как говорится, делают погоду.

Добавим к сказанному Сихарулидзе, напомнив о причинно-следственных связях симпатий многих латиноамериканцев, африканцев, азиатов. Появление в мире Советского Союза привело к развалу колониальной системы и образованию независимых государств на трех континентах, там еще могут присутствовать и личные симпатии, когда представители этих континентов учились в СССР, массово в том же РУДН. Эти же горизонтальные связи возобновляются сейчас в многочисленных международных организациях, том же БРИКС, и те же масштабные игры 2024 года в Казани — причина того, что в ближайшем будущем нас полноценно вернут в международный спорт.

Предпосылки к этому уже очевидны. Недавний чемпионат Европы по футзалу должен был проводиться в Латвии и Литве, но когда правительства этих стран отказались принимать у себя сборную Белоруссии, то к странам-хозяйкам добавили Словению, где провели и групповой этап с белорусами, и финальную часть, уже без них. Задолго до сентябрьского старта перенесли молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике из Польши, отказывающей в визах российским и белорусским спортсменам, в Албанию.

