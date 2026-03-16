Николай Абруков назначен и. о. гендиректора технопарка «Идея»

С 25 февраля исполняющим обязанности генерального директора инновационного технопарка «Идея» в Казани назначен Николай Абруков. Об этом «Реальному времени» сообщил сам Абруков, подтвердив факт назначения: акционеры приняли соответствующее решение, и теперь задача нового руководителя — его исполнить.

В беседе с изданием Николай Абруков подчеркнул, что основной задачей, поставленной акционерами, является обеспечение успеха предприятия. По словам и. о. гендиректора, приоритетными направлениями станут развитие кадрового потенциала, совершенствование самой площадки технопарка, активная проектная деятельность и продвижение технологического предпринимательства. При этом раскрывать детали конкретных планов и задач Абруков пока не стал. Он добавил, что работает в технопарке уже более пяти лет и хорошо понимает, в каком направлении следует двигаться дальше.

Прежний глава технопарка Диас Сафин покинул пост после более трех лет работы. Он встал во главе «Идеи» в сентябре 2022 года, а до этого успел поработать в нескольких крупных компаниях: руководил представительством Dahua Technology RUS в ПФО, занимал должность коммерческого директора в «МТС Туркменистан», а также возглавлял татарстанский филиал «Ростелекома».

— Я благодарен технопарку «Идея» за совместную работу и опыт. Мы приняли решение расстаться, сейчас для меня это естественный этап профессионального пути. Я сосредоточен на новых проектах и остаюсь на связи с коллегами, — поделился в разговоре с «Реальным временем» Сафин.

Дмитрий Зайцев