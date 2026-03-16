«Бизнесу лучше, чтобы его не трогали»: АСИ придумало правила поддержки креативного бизнеса

Региональный стандарт 2.0 запущен, но предприниматели жалуются на нехватку инструментов поддержки: от льготного налогообложения до инфраструктуры

Агентство стратегических инициатив представило обновленную версию Регионального стандарта развития креативных индустрий 2.0. Документ призван ускорить социально‑экономическое развитие регионов. В Татарстане уже запущен ряд мер — от создания профильного центра до утверждения приоритетных направлений, — но эксперты отмечают нехватку налоговых льгот и системных решений для малого бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Власти придумали, как помочь бизнесу, а он просит, чтобы его не трогали

В марте 2026 года Агентство стратегических инициатив выпустило обновленную версию Регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий 2.0. Документ разработан в рамках поручения президента России и призван ускорить социально-экономическое развитие регионов через креативные индустрии.

Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева отметила, что стандарт помогает региональным властям и предпринимателям договориться о направлениях развития креативной экономики, мерах поддержки и эффектах для экономики, общества и бизнеса. Последний опирается на федеральный закон №330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» и подзаконные акты, такие как постановление правительства РФ № 89 и приказ Минэкономразвития РФ №259.

Первым шагом внедрения стандарта является активное участие высшего должностного лица региона. Руководитель должен возглавить штаб по развитию креативных индустрий, проводить заседания и формировать стратегические направления.

Следующий этап — создание региональной опорной организации, например, центра «Мой бизнес» или специализированного фонда, который будет координировать развитие креативных индустрий, предлагать меры поддержки и помогать бизнесу. Затем проводится аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику региона, оценивается их вклад в занятость, выручку и экспорт. Следом формируется сообщество креативных индустрий через создание экспертных групп и клубов продюсеров, которые объединяют усилия предпринимателей, власти и бизнеса.

Далее регионы определяют приоритетные креативные индустрии, такие как кино, мода, дизайн, народные ремёсла, с учётом своих особенностей. После этого разрабатывается стратегический документ, утверждаемый региональными властями, с «дорожными картами» по каждому направлению развития.



— Я убеждена: бизнесу лучше, чтобы его не трогали — не жали, не прижимали, не ужимали. Нормальный бизнес всегда найдёт поддержку в лице другого бизнеса: через коллаборацию, интеграцию, обмен опытом. Объясните сначала людям, целевым группам, что такое, для начала, Агентство стратегических инициатив. Очень много они работают с молодёжью, делают какие‑то крупные проекты с большими вложениями — но до конечного предпринимателя, до меня, например, эта поддержка не доходит. Ни рекламой, ни мероприятиями, ни реальной помощью. Я вот честно скажу: я не понимаю, как мне, владельцу небольшого агентства, воспользоваться этими программами. Где инструкция? Где пошаговая схема? Непонятно в конечном итоге их цель. Что они хотят получить — мне как потребителю, например, непонятно. Тратятся большие деньги, запускаются громкие проекты, а какой от них практический эффект для малого бизнеса? Где понятные инструменты, которые я могу взять и применить завтра в своём агентстве? Мне не нужны отчёты о количестве проведённых форумов — мне нужны рабочие механизмы, — говорит основатель SMM-агентства «Без воды» Алиса Лисовая

— Лучшая поддержка это не мешать нам делать свою работу. И нет никаких вопросов к этому на уровне региона, все трудности в нашей сфере связаны либо с мировыми событиями, либо с новыми законами. В регионе нам иногда требуются площадки и бюджеты для проведения бесплатных мероприятий — для нас лучшей поддержкой была бы помощь в этих вопросах. В остальном, думаю, помощь больше нужна представителям других сфер внутри креативных индустрий. Опять же, насколько я вижу, на уровне региона она всегда оказывается, — считает основательница SMM-агентства FRAGENCY Регина Фасхеева.

«В других регионах креативную индустрию включили в особый режим налогообложения с одним процентом, а в Татарстане — нет»

К слову, в середине февраля 2026 года власти Татарстана приняли решение о создании АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан». Согласно документа, центр создается для организации и развития креативных индустрий в регионе. Также он будет формировать инфраструктуру поддержки творческих бизнесменов и креативных индустрий в регионе.

Напомним, что в конце 2025 года в разговоре с «Реальным временем» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что в регионе уже утвердили критерии приоритетных креативных индустрий, среди которых выделяются IT, архитектура, мода и традиционное искусство. Основными факторами отбора стали экономический потенциал, культурное влияние и социальный эффект.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркивала , что поддержка будет предоставляться не по национальному признаку, а на основе объективных критериев. Наибольший акцент сделан на IT-компаниях и архитектурных бюро, но также развиваются новые направления.

Аюпова отметила, что на федеральном уровне пока отсутствует четкая система налоговых и бюджетных преференций для креативных предприятий, что усложняет развитие отрасли. В свою очередь Татарстан активно работает над созданием прозрачных механизмов поддержки, но ожидает большего внимания со стороны федерального центра.

Однако, по итогам 2024 года, Татарстан потерял позиции в рейтинге креативных регионов. Татарстан опустился с 5-го на 14-е место в общероссийском индексе креативных экономик, составленном Высшей школой экономики. Эксперты связывают падение с отсутствием единого центра, отвечающего за развитие отрасли, и сменой методики расчета индекса. Наряду с этим Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула важность развития лёгкой промышленности и ювелирного искусства как перспективных направлений.

Роман Королёв, руководитель продакшена и кинокомпании, предложил свои меры поддержки для развития креативных индустрий в Татарстане. По словам эксперта, главная проблема связана как раз с налоговым режимом.

— Сейчас самое насущное — это то, что с НДС произошло. У креативных индустрий высокая себестоимость продуктов, а из‑за роста налогов работать стало невыносимо. В других регионах креативную индустрию включили в особый режим налогообложения с одним процентом, а в Татарстане — нет, — отмечает он.

Королёв подчеркивает, что отрасли с низким процентом дохода от общей выручки — такие как кинопроизводство, продакшн и театральное дело — не попали в льготный режим, хотя особенно в нём нуждаются. Он считает необходимым включить креативные индустрии в особый режим налогообложения со ставкой 1%. Кроме того, важно оказать поддержку в сфере недвижимости: предоставить льготные условия аренды либо возможность долгосрочного (к примеру, на 50 лет) бесплатного пользования помещениями — в том числе для кино‑ и фотостудий, а также складов, где можно хранить реквизит и оборудование.

Еще одна значимая мера — создание кинокомиссии в Татарстане, отсутствие которой, по мнению Королёва, тормозит развитие кинематографа.

— В Татарстане до сих пор нет кинокомиссии. Она уже есть везде, даже в Марий Эл, а у нас — нет. Нет никаких «пряников», за которыми киношникам имело бы смысл приезжать в Татарстан, — подчёркивает он. — Нормальная скоординированная работа нужна, но она должна опираться на реальные потребности отрасли. Сейчас возможностей для развития практически нет — только у тех, кто давно работает и имеет постоянных клиентов, — резюмирует Королёв.

Бизнес готов помогать, лишь бы не во вред себе

Важным направлением стратегии становится поддержка, привлечение и удержание талантов. Предлагаются образовательные программы, гранты, акселераторы и профессиональная переподготовка для креативных предпринимателей. Региональные меры поддержки включают субсидии, льготные кредиты, налоговые льготы и другие финансовые инструменты.

Другие важные аспекты стратегии:

Программа стимулирования продаж включает маркетинговые мероприятия, ярмарки, маркетплейсы и поддержку экспорта креативных продуктов.

Поддержка экспорта обеспечивается через программы рибейтов, участие в международных мероприятиях и продвижение региональных брендов.

Создание объектов инфраструктуры, таких как креативные кластеры, мастерские и выставочные пространства, поддерживает развитие креативных индустрий.

Коммуникационная поддержка включает информационные сайты, соцсети и региональные мероприятия для продвижения креативных индустрий.

Защита интеллектуальной собственности обеспечивается через консультации, регистрацию патентов и товарных знаков, защиту авторских прав.

Наконец, привлечение инвестиций поддерживается специальными кредитными продуктами, венчурными фондами и акселераторами для креативных стартапов.

— Рады любому вниманию к индустрии. Бары и рестораны — важная точка контакта людей с городом, с искусством, с прекрасным. Неотъемлемая часть культурного кода города. Пока сложно сказать, какие меры поддержки окажутся самыми полезными. Многое будет зависеть от того, как всё заработает на практике. Хочется верить, что появятся новые возможности для бизнеса (нашего в том числе) и для города. Если индустрии гостеприимства понадобится наше (MakeMoreGroup) участие или экспертиза — с радостью подключимся, — заявил в разговоре с «Реальным временем» сооснователь Mаke More Group (бары More, Zero, кафе «Утро», ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта.

Цель стандарта — увеличить долю креативных индустрий в экономике регионов до 6% к 2030 году. Результаты внедрения включают рост занятости и выручки в креативных отраслях, формирование устойчивой экосистемы креативного предпринимательства и укрепление культурной идентичности регионов.