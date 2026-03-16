«Бизнесу лучше, чтобы его не трогали»: АСИ придумало правила поддержки креативного бизнеса
Региональный стандарт 2.0 запущен, но предприниматели жалуются на нехватку инструментов поддержки: от льготного налогообложения до инфраструктуры
Агентство стратегических инициатив представило обновленную версию Регионального стандарта развития креативных индустрий 2.0. Документ призван ускорить социально‑экономическое развитие регионов. В Татарстане уже запущен ряд мер — от создания профильного центра до утверждения приоритетных направлений, — но эксперты отмечают нехватку налоговых льгот и системных решений для малого бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».
Власти придумали, как помочь бизнесу, а он просит, чтобы его не трогали
В марте 2026 года Агентство стратегических инициатив выпустило обновленную версию Регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий 2.0. Документ разработан в рамках поручения президента России и призван ускорить социально-экономическое развитие регионов через креативные индустрии.
Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева отметила, что стандарт помогает региональным властям и предпринимателям договориться о направлениях развития креативной экономики, мерах поддержки и эффектах для экономики, общества и бизнеса. Последний опирается на федеральный закон №330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» и подзаконные акты, такие как постановление правительства РФ № 89 и приказ Минэкономразвития РФ №259.
Первым шагом внедрения стандарта является активное участие высшего должностного лица региона. Руководитель должен возглавить штаб по развитию креативных индустрий, проводить заседания и формировать стратегические направления.
Следующий этап — создание региональной опорной организации, например, центра «Мой бизнес» или специализированного фонда, который будет координировать развитие креативных индустрий, предлагать меры поддержки и помогать бизнесу. Затем проводится аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику региона, оценивается их вклад в занятость, выручку и экспорт. Следом формируется сообщество креативных индустрий через создание экспертных групп и клубов продюсеров, которые объединяют усилия предпринимателей, власти и бизнеса.
Далее регионы определяют приоритетные креативные индустрии, такие как кино, мода, дизайн, народные ремёсла, с учётом своих особенностей. После этого разрабатывается стратегический документ, утверждаемый региональными властями, с «дорожными картами» по каждому направлению развития.
«В других регионах креативную индустрию включили в особый режим налогообложения с одним процентом, а в Татарстане — нет»
К слову, в середине февраля 2026 года власти Татарстана приняли решение о создании АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан». Согласно документа, центр создается для организации и развития креативных индустрий в регионе. Также он будет формировать инфраструктуру поддержки творческих бизнесменов и креативных индустрий в регионе.
Напомним, что в конце 2025 года в разговоре с «Реальным временем» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что в регионе уже утвердили критерии приоритетных креативных индустрий, среди которых выделяются IT, архитектура, мода и традиционное искусство. Основными факторами отбора стали экономический потенциал, культурное влияние и социальный эффект.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркивала , что поддержка будет предоставляться не по национальному признаку, а на основе объективных критериев. Наибольший акцент сделан на IT-компаниях и архитектурных бюро, но также развиваются новые направления.
Аюпова отметила, что на федеральном уровне пока отсутствует четкая система налоговых и бюджетных преференций для креативных предприятий, что усложняет развитие отрасли. В свою очередь Татарстан активно работает над созданием прозрачных механизмов поддержки, но ожидает большего внимания со стороны федерального центра.
Однако, по итогам 2024 года, Татарстан потерял позиции в рейтинге креативных регионов. Татарстан опустился с 5-го на 14-е место в общероссийском индексе креативных экономик, составленном Высшей школой экономики. Эксперты связывают падение с отсутствием единого центра, отвечающего за развитие отрасли, и сменой методики расчета индекса. Наряду с этим Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула важность развития лёгкой промышленности и ювелирного искусства как перспективных направлений.
Роман Королёв, руководитель продакшена и кинокомпании, предложил свои меры поддержки для развития креативных индустрий в Татарстане. По словам эксперта, главная проблема связана как раз с налоговым режимом.
Королёв подчеркивает, что отрасли с низким процентом дохода от общей выручки — такие как кинопроизводство, продакшн и театральное дело — не попали в льготный режим, хотя особенно в нём нуждаются. Он считает необходимым включить креативные индустрии в особый режим налогообложения со ставкой 1%. Кроме того, важно оказать поддержку в сфере недвижимости: предоставить льготные условия аренды либо возможность долгосрочного (к примеру, на 50 лет) бесплатного пользования помещениями — в том числе для кино‑ и фотостудий, а также складов, где можно хранить реквизит и оборудование.
Еще одна значимая мера — создание кинокомиссии в Татарстане, отсутствие которой, по мнению Королёва, тормозит развитие кинематографа.
— В Татарстане до сих пор нет кинокомиссии. Она уже есть везде, даже в Марий Эл, а у нас — нет. Нет никаких «пряников», за которыми киношникам имело бы смысл приезжать в Татарстан, — подчёркивает он. — Нормальная скоординированная работа нужна, но она должна опираться на реальные потребности отрасли. Сейчас возможностей для развития практически нет — только у тех, кто давно работает и имеет постоянных клиентов, — резюмирует Королёв.
Бизнес готов помогать, лишь бы не во вред себе
Важным направлением стратегии становится поддержка, привлечение и удержание талантов. Предлагаются образовательные программы, гранты, акселераторы и профессиональная переподготовка для креативных предпринимателей. Региональные меры поддержки включают субсидии, льготные кредиты, налоговые льготы и другие финансовые инструменты.
Другие важные аспекты стратегии:
- Программа стимулирования продаж включает маркетинговые мероприятия, ярмарки, маркетплейсы и поддержку экспорта креативных продуктов.
- Поддержка экспорта обеспечивается через программы рибейтов, участие в международных мероприятиях и продвижение региональных брендов.
- Создание объектов инфраструктуры, таких как креативные кластеры, мастерские и выставочные пространства, поддерживает развитие креативных индустрий.
- Коммуникационная поддержка включает информационные сайты, соцсети и региональные мероприятия для продвижения креативных индустрий.
- Защита интеллектуальной собственности обеспечивается через консультации, регистрацию патентов и товарных знаков, защиту авторских прав.
Наконец, привлечение инвестиций поддерживается специальными кредитными продуктами, венчурными фондами и акселераторами для креативных стартапов.
Цель стандарта — увеличить долю креативных индустрий в экономике регионов до 6% к 2030 году. Результаты внедрения включают рост занятости и выручки в креативных отраслях, формирование устойчивой экосистемы креативного предпринимательства и укрепление культурной идентичности регионов.
