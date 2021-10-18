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В Татарстане появилось движение против обязательной вакцинации от COVID-19

09:35, 18.10.2021 1
В Татарстане появилось движение против обязательной вакцинации от COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах появилось общественное движение против обязательной вакцинации от коронавируса. Его инициатором выступила депутат Горсовета, глава местного отделения «Коммунисты России» Татьяна Гурьева. Ее поддержали представители политических сил, городских общественных организаций, блогеры и активисты.

Главной целью инициативы является борьба за конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья, а также благоприятные условия проживания и отмену требований по поводу иммунизации, пишет «Коммерсант».

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.

Обязательную вакцинацию ввели в республике 11 октября. Процедуре подлежат ряд категорий граждан. Прививку необходимо сделать лицам 60 лет и старше, работникам медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, сотрудникам организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и др.

    Диана Жиленкова
    ОбществоВласть Татарстан

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    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 10:24
      Одним словом всех вакцинировать без исключения , это приказ Власти , Гурьева же единственный человек женщина против обязательного приказа вакцинации ,а где же мужики или Власть им рты закрыла законами о противодействии Власти , Гурьева права и ей поклон от народа , Власть запретила информировать граждан о том сколько людей умирает после вакцинации от Ковид врачи медики выдают заключение о смерти с разными диагнозами но только не от вакцинации от Ковид ,кому верить то , если сплошь и рядом в народе ходит информация о смерти людей после вакцинации от Ковид ,что то не ладное в нашем государстве творится Власть врет и врет и чиновники исполняя волю Власти из Москвы вершат ...
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