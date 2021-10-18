В Татарстане появилось движение против обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах появилось общественное движение против обязательной вакцинации от коронавируса. Его инициатором выступила депутат Горсовета, глава местного отделения «Коммунисты России» Татьяна Гурьева. Ее поддержали представители политических сил, городских общественных организаций, блогеры и активисты.

Главной целью инициативы является борьба за конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья, а также благоприятные условия проживания и отмену требований по поводу иммунизации, пишет «Коммерсант».

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.



Обязательную вакцинацию ввели в республике 11 октября. Процедуре подлежат ряд категорий граждан. Прививку необходимо сделать лицам 60 лет и старше, работникам медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, сотрудникам организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и др.



Диана Жиленкова