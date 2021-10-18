До конца 2022 года в трех регионах России появится электронный паспорт

Электронный паспорт появится в трех регионах России до конца 2022 года. Он будет представлен в двух форматах — смарт-карта и приложение с QR-кодом. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Министр сообщил, что оба вида электронного паспорта будут взаимосвязаны друг с другом, передает ТАСС.

Фото: пресс-служба МВД по РФ

В августе стало известно, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Глава ведомства Максут Шадаев заявил о необходимости замены бумажного паспорта на более современный формат, а смарт-карта — наиболее удобный вариант для хранения данных.





Диана Жиленкова