Пешеходы признали Казань городом самых вежливых водителей
В целом за последние три года культура вождения в городе значительно улучшилась
Казань заняла первое место в рейтинге вежливости на дорогах по оценкам пешеходов. По результатам опроса SuperJob водители Казани получили наивысшую оценку — 3,8 балла из 5 возможных.
Особенно примечательно, что за последние три года культура вождения в городе значительно улучшилась: показатель вырос на 1,1 балла (с 2,7 до 3,8 балла, по оценкам пешеходов). Автомобилисты Казани оценили себя несколько скромнее — в 3,3 балла.
Казанские водители обогнали даже Москву по оценкам пешеходов. При этом сами автомобилисты столицы Татарстана оказались более самокритичными, поставив коллегам более умеренную оценку.
Согласно опросу, пешеходы чаще всего жалуются на нарушения при пересечении пешеходных переходов, парковку на тротуарах и езду по лужам. Автомобилисты отмечают отсутствие указателей поворота и хаотичные перестроения, особенно со стороны водителей такси и каршеринга.
Напомним, что в Татарстане рассмотрят усиление наказания за выезд на встречку. По данным замначальника Управления ГАИ Айрата Самигуллина, за последние два месяца в регионе зарегистрировано 357 ДТП.
