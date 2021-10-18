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Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

06:33, 18.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19
Фото: Максим Платонов

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Неравенство (прим. ред. — в распределении) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад, — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Он добавил, что без равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев заболевания ни в одной стране мира.

Весной Гутерриш назвал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из ключевых элементов в решении проблемы вакцинации людей от COVID-19.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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