Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Фото: Максим Платонов

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Неравенство (прим. ред. — в распределении) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад, — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Vaccine inequality is allowing #COVID19 variants to develop & run wild, condemning the world to more deaths & prolonging an economic slowdown.



Without a coordinated, equitable approach, a reduction of cases in any one country will not be sustained over time. — António Guterres (@antonioguterres) October 18, 2021

Он добавил, что без равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев заболевания ни в одной стране мира.

Весной Гутерриш назвал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из ключевых элементов в решении проблемы вакцинации людей от COVID-19.

Алексей Нечаев