Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Неравенство (прим. ред. — в распределении) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад, — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Vaccine inequality is allowing #COVID19 variants to develop & run wild, condemning the world to more deaths & prolonging an economic slowdown.



Without a coordinated, equitable approach, a reduction of cases in any one country will not be sustained over time.