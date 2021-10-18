Опубликованы переговоры пилотов самолета L-410, который рухнул в Мензелинском районе Татарстана

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Телеграм-канал «112» опубликовал переговоры пилотов легкомоторного самолета L-410, который рухнул в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. Так, сначала сообщается о взлете, затем об отказе двигателя и заходе на посадку. Вслед за этим пилоты уже неразборчиво рассказали о дыме. Связь с самолетом пропала через минуту после взлета.

Несколько дней назад в Сети появилось видео с падением самолета. Его опубликовал telegram-канал SHOT.

В результате крушения погибли 16 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова