Опубликованы переговоры пилотов самолета L-410, который рухнул в Мензелинском районе Татарстана
Телеграм-канал «112» опубликовал переговоры пилотов легкомоторного самолета L-410, который рухнул в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. Так, сначала сообщается о взлете, затем об отказе двигателя и заходе на посадку. Вслед за этим пилоты уже неразборчиво рассказали о дыме. Связь с самолетом пропала через минуту после взлета.
Несколько дней назад в Сети появилось видео с падением самолета. Его опубликовал telegram-канал SHOT.
В результате крушения погибли 16 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».
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