Гафаров: население Советского района Казани увеличится на 18 тысяч жителей

Фото: Артем Гафаров

В Советском районе Казани в прошлом году ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов (МКД) и более 1,6 тыс. индивидуальных жилых домов (ИЖД). Об этом в ходе «делового понедельника» сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Основные зоны застройки сосредоточены вокруг Вознесенского тракта, а также в кварталах, прилегающих к ипподрому и торговому центру «Мега».

— Советский район растет на глазах. В ближайшем будущем численность населения в этом микрорайоне увеличится еще на 18 тыс. человек. Параллельно быстрыми темпами растет «одноэтажная» Казань в поселках. Это требует от нас внимательного контроля развития территорий, чтобы обеспечить баланс между жилой застройкой, транспортной доступностью, социальной инфраструктурой и созданием рабочих мест, — отметил Гафаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К сдаче готовятся еще 16 многоквартирных домов.

Напомним, в прошлом году в ЖК «Лето» открыл двери новый лицей №123 на 1 224 места, а в ЖК «Яратам» — новый детский сад «Беренче» на 260 мест. Всего за последние пять лет только в Советском районе появились 10 новых детских садов и шесть школ.



Рената Валеева