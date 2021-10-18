Российская команда Team Spirit получила $18,2 млн за победу в чемпионате мира по Dota 2 — много это или мало?
Накануне в Румынии прошел финал десятого чемпионата мира по Dota 2 — The International 10. Закончился он победой российской команды Team Spirit, обыгравшей в финале соперников из Китая PSG.LGD со счетом 3:2. Тренером победителей был казанец Айрат Silent Газиев.
Обе команды вышли в плей-офф из группы B. Team Spirit уступила Invictus Gaming в первом раунде виннеров и опустилась в нижнюю сетку. Здесь команда Ярослава Miposhka Найденова выиграла у Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret. На пути к гранд-финалу PSG.LGD победила T1, VP и Secret.
За победу в The International 10 российская киберспортивная команда из пяти игроков получила более $18,2 миллиона. Призовой фонд за второе место составил $5,2 миллиона, за третье — $3,6 миллиона.
В составе Team Spirit играли Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). По результатам групповой стадии команда-победитель завоевала пять побед и потерпела три поражения.
Российская команда победила в The International впервые. Из стран СНГ команда стала вторым в истории победителем. В 2011 году в первом чемпионате по Dota 2 победила украинская команда Natus Vincere (Na'Vi).
Победителей The International 10 поздравил президент России Владимир Путин. «На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — заявил глава государства.
$18,2 млн за победу в чемпионате мира по Dota 2 — это:
- Почти половина общего призового фонда The International 10, который составил $40 миллионов.
- Более $3,6 миллиона на каждого игрока Team Spirit.
- Почти 1,3 миллиарда рублей, или €15,7 миллиона.
- В 18 раз больше, чем приз, который получил украино-российский состав Natus Vincere по CS:GO после победы на ESL Pro League Season 14 — $1 миллион золотыми слитками.
- Половина суммы всех заработанных призов киберспортивной командой из Нидерландов Team Liquid — $37,6 миллиона.
- Более семи денежных призов российского теннисиста Даниила Медведева за победу в финальном матче US Open — $2,5 миллиона.
- Чуть больше, чем ползарплаты Криштиану Роналду в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».
- Сумма бонусов неназванного игрока «Барселоны» за три года, начисленная при президенте клуба Жозепе Бартомеу. Деньги игрок получил за то, чтобы он не покидал клуб в сезоне-2020/21, — €15 миллионов.
- 323 выплаты российскому спортсмену, завоевавшему золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, — 4 миллиона рублей.
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