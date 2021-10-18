Российская команда Team Spirit получила $18,2 млн за победу в чемпионате мира по Dota 2 — много это или мало?

Накануне в Румынии прошел финал десятого чемпионата мира по Dota 2 — The International 10. Закончился он победой российской команды Team Spirit, обыгравшей в финале соперников из Китая PSG.LGD со счетом 3:2. Тренером победителей был казанец Айрат Silent Газиев.



Обе команды вышли в плей-офф из группы B. Team Spirit уступила Invictus Gaming в первом раунде виннеров и опустилась в нижнюю сетку. Здесь команда Ярослава Miposhka Найденова выиграла у Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret. На пути к гранд-финалу PSG.LGD победила T1, VP и Secret.

За победу в The International 10 российская киберспортивная команда из пяти игроков получила более $18,2 миллиона. Призовой фонд за второе место составил $5,2 миллиона, за третье — $3,6 миллиона.

Фото DOTA2/twitter.com

В составе Team Spirit играли Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). По результатам групповой стадии команда-победитель завоевала пять побед и потерпела три поражения.

Российская команда победила в The International впервые. Из стран СНГ команда стала вторым в истории победителем. В 2011 году в первом чемпионате по Dota 2 победила украинская команда Natus Vincere (Na'Vi).

Победителей The International 10 поздравил президент России Владимир Путин. «На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — заявил глава государства.

Фото team__spirit/Instagram

$18,2 млн за победу в чемпионате мира по Dota 2 — это:

Почти половина общего призового фонда The International 10 , который составил $40 миллионов.

, который составил $40 миллионов. Более $3,6 миллиона на каждого игрока Team Spirit.

Team Spirit. Почти 1,3 миллиарда рублей , или €15,7 миллион а.

, или а. В 18 раз больше, чем приз, который получил украино-российский состав Natus Vincere по CS:GO после победы на ESL Pro League Season 14 — $1 миллион золотыми слитками.

после победы на ESL Pro League Season 14 — $1 миллион золотыми слитками. Половина суммы всех заработанных призов киберспортивной командой из Нидерландов Team Liquid — $37,6 миллиона.

— $37,6 миллиона. Более семи денежных призов российского теннисиста Даниила Медведева за победу в финальном матче US Open — $2,5 миллиона.

за победу в финальном матче US Open — $2,5 миллиона. Чуть больше, чем ползарплаты Криштиану Роналду в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».

в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». Сумма бонусов неназванного игрока «Барселоны» за три года , начисленная при президенте клуба Жозепе Бартомеу. Деньги игрок получил за то, чтобы он не покидал клуб в сезоне-2020/21, — €15 миллионов.

, начисленная при президенте клуба Жозепе Бартомеу. Деньги игрок получил за то, чтобы он не покидал клуб в сезоне-2020/21, — €15 миллионов. 323 выплаты российскому спортсмену, завоевавшему золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, — 4 миллиона рублей.

Татьяна Демина