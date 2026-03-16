«В России стало невыгодно производить»: эксперты назвали главные риски экономики
Многих тревожат инвестиционная пауза бизнеса и охлаждение потребительского спроса в регионах
Годовая инфляция в Волго-Вятском макрорегионе в начале года выросла до 6,8%, что выше, чем в целом по России. Основные причины — рост НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов. Потребительская активность снизилась из-за спада продаж непродовольственных товаров, но ожидания ретейлеров по спросу стали более позитивными. Что настораживает экспертов в свежем докладе Банка России по региональной экономике и какие поводы для осторожного оптимизма они в нем нашли — подробности в материале «Реального времени».
«Казань — одна из самых продвинутых столиц, и доходы растут быстрее»
В своем докладе за март Банк России вывел Татарстан на верхние строчки топ-15 регионов по ряду экономических показателей. Так, реальные денежные доходы граждан за год выросли на 13,1%.
Республику опередил только Чукотский автономный округ, где доходы выросли на 20,7%. Татарстанцы также в тройке лидеров по приросту реальной зарплаты — 10,5%, выше у жителей Ингушетии — 11,3% и Алтая — 12,1%.
Население Татарстана, по данным ЦБ, стало больше пользоваться платными услугами (+11,5%), еще выше этот показатель на Алтае (+15%) и в Чечне (+19,4%). Объем выданных кредитов нефинансовым организациям в Татарстане вырос более чем на четверть (+26,9%), а потребительских, напротив, почти не изменился (+0,7%). Ценовые ожидания татарстанских предприятий увеличились на 36,9%, индикатор бизнес-климата составил 12,2 пункта.
По мнению эксперта, объем платных услуг в республике, вырос как раз из-за роста цен на ЖКУ, «потому что за ЖКХ мы платим 40-50% от всех затрат на услуги». Что касается стагнации выдачи потребительских займов — причина в ужесточении денежно-кредитной политики, доля необеспеченных кредитов выросла примерно на треть.
— Объем розничного кредитования — 1,4 трлн рублей — увеличился на 600 млрд с лишним за год — все это необеспеченные кредиты. Поэтому сейчас очень осторожная политика, банкам невыгодно выдавать необеспеченные кредиты. Организациям выдаются, потому что у них нет оборотных средств, которые съедаются инфляцией. Плюс высокая кредитная ставка, которая сейчас в 3 раза больше процента инфляции, поэтому и ресурсов нет. А если хочешь выжить, тебе надо искать оборотные средства, за счет кредитов и находят, — пояснил Рустем Шайахметов.
В Волго-Вятке слабее розница и строительный сектор, устойчивее — автопром
В Волго-Вятском макрорегионе из ключевых тенденций аналитики Центробанка выделили улучшение ожиданий бизнеса по выпуску, которые впервые за полгода превысили общероссийский уровень. По их словам, более активно, чем в целом по стране, росли объемы производства в автопроме после возвращения крупнейших автозаводов к обычному режиму работы. Корпоративный кредитный портфель заметно вырос за счет кредитов крупным промышленным предприятиям. При этом потребительские цены в макрорегионе также росли быстрее всего.
— В январе годовая инфляция выросла до 6,8%, что выше, чем в целом по России. Текущий рост цен также ускорился. Основная причина усиления ценового давления — разовые факторы: повышение НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов. В среднем за последние 3 месяца цены росли повышенными темпами. Это объясняется январской динамикой, тогда как в ноябре — декабре рост был сдержанным, — сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России, которое обслуживает 11 регионов, включая Татарстан.
«Инфляцию выше общероссийской здесь можно объяснить только спросом — он оказался больше и, соответственно, цена на товары была выше. Это поведение потребителя», — пояснил Александр Разуваев. «Во-первых, это касается повышения стоимости ЖКУ и других услуг. Во-вторых, все равно не бывает равномерного повышения цен на товары и услуги. Бывает, по одной территории хлеб дорожает быстрее, и это может быть связано с удорожанием ведения бизнеса. А если стоимость бизнеса выше, значит, и инфляция выше», — пояснил Рустем Шайахметов.
Цены в макрорегионе росли быстрее, чем по стране, во многом за счет подорожания услуг, прежде всего жилищно-коммунальных и бытовых, подтвердили в ЦБ. Потребительская активность в начале года снизилась за счет непродовольственных товаров. Повлияло смещение спроса на более ранние периоды в преддверии повышения НДС и утилизационного сбора, считают в ЦБ: «Дилеры сообщали о снижении продаж автомобилей. Спрос на стройматериалы и товары для дома также уменьшился после небольшого роста в декабре. Динамика потребления услуг была околонулевой».
— В Поволжье годовая инфляция достигла 6,8%, что выше среднероссийского уровня, главным образом из-за роста цен на услуги и продовольствие, сильного спроса и передачи издержек бизнеса на потребителя, — заявил Ярослав Кабаков.
Исключением стали бытовые и медицинские услуги, спрос на которые, напротив, вырос. В остальных же сегментах наблюдался спад — туроператоры заявили о замедлении роста турпотока, упал трафик в заведениях общепита. Вопреки этому краткосрочные ожидания ретейлеров по спросу несколько выросли, хотя в последние годы были ниже среднего уровня.
Рост корпоративного кредитного портфеля замедлился, но оставался уверенным за счет увеличения задолженности отдельных крупных предприятий машиностроения. В рознице активно рос ипотечный портфель на фоне ожидания изменений условий семейной ипотеки, выдача рыночной тоже увеличилась. Потребительские кредиты, наоборот, особо не пользовались спросом, а суммы денег населения на депозитах в банках росли повышенными темпами.
«Экономика не падает, а заметно остывает»
За два первых месяца года в России замедлился рост деловой активности. Динамика потребления стала более умеренной за счет сегмента непродовольственных товаров. Как указали в Банке России, быстрый рост цен и ценовых ожиданий бизнеса в январе был обусловлен разовыми факторами, в феврале эти показатели снизились. Расширение розничного кредитования происходило во многом за счет ипотеки. В целом же рост экономической активности замедлился, но был неоднородным по отраслям и регионам, добавили в Банке России.
— В автопроме Волго-Вятки и на Урале наблюдалось оживление, а добыча угля в Сибири и выпуск одежды в Центральной России сокращались. Замедление потребительского спроса особенно заметно в продаже автомобилей, мебели, стройматериалов и бытовой техники, а также в общественном питании и гостиничном секторе на Юге и Дальнем Востоке. При этом инфляция в начале 2026 года ускорилась под влиянием повышения НДС, акцизов и утилизационного сбора, — указал Ярослав Кабаков.
— Инвестиции и производство упали везде, за исключением оборонки. Пока идет СВО, во всех остальных отраслях экономики будет рецессия. Все это мы будем наблюдать еще достаточно долго. Хотя сейчас в условиях кризиса на Ближнем Востоке доходы России растут: и бюджет, и наши компании заработают намного больше денег, чем ожидалось. Нефть Urals стоит $85 за баррель, а в прошлом месяце была $45. Но все-таки это деньги, которые придут в апреле, и пока разольются по экономике, пройдет несколько месяцев, — указал Александр Разуваев.
— В январе падение ВВП в России составило 2,1%. Ближневосточный кризис в чем-то поможет — бюджету, нефтегазовому комплексу, но надо понимать, что у нас очень высокая налоговая нагрузка, которая превышает, допустим, казахстанскую в 2 раза. В России стало невыгодно производить. Поэтому у нас сейчас доля некоторых импортных товаров существенно растет, особенно продовольственных. Китай увеличил поставки куриной грудки в нашу страну в 39 раз с 2020 года, — привел пример Рустем Шайахметов.
По его словам, вопрос сейчас состоит в том, что Россия должна решить проблему налоговой нагрузки, либо быть готовой к тому, что доля отечественных товаров продолжит снижаться: «Я считаю, правительству нужно срочно принять меры по снижению налоговой нагрузки, за два года она очень существенно увеличилась».
По мнению Дениса Миролюбова, доклад Центробанка по региональной экономике за март в целом передает общее настроение бизнеса: «Можно сказать, что экономика не падает, а скорее заметно остывает. После периода перегрева темпы деловой активности постепенно снижаются — компании начинают вести себя несколько осторожнее. Что настораживает — так это инвестиции. Да, бизнес продолжает завершать уже начатые проекты, но новые запускает с подозрением. Обычно это признак того, что предприниматели чувствуют неопределенность и не готовы активно расширяться. Параллельно с этим замедляется и потребительский спрос, что вполне логично».
Отдельное давление на предпринимателей создают издержки, отметил спикер. Повышение налогов, тарифов и общая инфляционная среда, по его словам, заставляет бизнес резать расходы и внимательнее смотреть на инвестиции: «Рынок труда остается напряженным — кадров, что также неудивительно, по-прежнему не хватает. Доходы населения, судя по всему, растут, но очень медленно. Тем не менее банки продолжают кредитовать бизнес, а значит, экономика все еще получает определенный ресурс для развития».
