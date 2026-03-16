«В России стало невыгодно производить»: эксперты назвали главные риски экономики

Многих тревожат инвестиционная пауза бизнеса и охлаждение потребительского спроса в регионах

Годовая инфляция в Волго-Вятском макрорегионе в начале года выросла до 6,8%, что выше, чем в целом по России. Основные причины — рост НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов. Потребительская активность снизилась из-за спада продаж непродовольственных товаров, но ожидания ретейлеров по спросу стали более позитивными. Что настораживает экспертов в свежем докладе Банка России по региональной экономике и какие поводы для осторожного оптимизма они в нем нашли — подробности в материале «Реального времени».

«Казань — одна из самых продвинутых столиц, и доходы растут быстрее»

В своем докладе за март Банк России вывел Татарстан на верхние строчки топ-15 регионов по ряду экономических показателей. Так, реальные денежные доходы граждан за год выросли на 13,1%.

Республику опередил только Чукотский автономный округ, где доходы выросли на 20,7%. Татарстанцы также в тройке лидеров по приросту реальной зарплаты — 10,5%, выше у жителей Ингушетии — 11,3% и Алтая — 12,1%.

— Татарстан оказался в топ-15 регионов по реальным доходам и зарплатам благодаря развитой промышленной базе, диверсифицированной экономике, активной инвестиционной политике и низкой безработице, что поддерживает высокие доходы населения. В целом экономика постепенно охлаждается после периода перегрева, но рынок труда и кредитование остаются устойчивыми, что позволяет сохранять относительную стабильность, — пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Казань — одна из самых продвинутых столиц России, соответственно, и доходы там растут быстрее. Плюс грамотная поддержка властей малого и среднего бизнеса — это все, естественно, влияет. Как и развитие Иннополиса, и других проектов — то, что называется умной экономикой. Все это положительно сказалось, — считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Население Татарстана, по данным ЦБ, стало больше пользоваться платными услугами (+11,5%), еще выше этот показатель на Алтае (+15%) и в Чечне (+19,4%). Объем выданных кредитов нефинансовым организациям в Татарстане вырос более чем на четверть (+26,9%), а потребительских, напротив, почти не изменился (+0,7%). Ценовые ожидания татарстанских предприятий увеличились на 36,9%, индикатор бизнес-климата составил 12,2 пункта.

— То, что Татарстан лидирует среди регионов по ряду экономических показателей, связано с тем, что здесь развивают инновационные технологии и многие другие важные направления бизнеса. Они развиваются ускоренными темпами, что в совокупности дает производительность труда выше, чем, допустим, в Башкортостане. Это тоже важный аспект и во многом обусловлен структурой вашей экономики, — отметил экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

По мнению эксперта, объем платных услуг в республике, вырос как раз из-за роста цен на ЖКУ, «потому что за ЖКХ мы платим 40-50% от всех затрат на услуги». Что касается стагнации выдачи потребительских займов — причина в ужесточении денежно-кредитной политики, доля необеспеченных кредитов выросла примерно на треть.

— Объем розничного кредитования — 1,4 трлн рублей — увеличился на 600 млрд с лишним за год — все это необеспеченные кредиты. Поэтому сейчас очень осторожная политика, банкам невыгодно выдавать необеспеченные кредиты. Организациям выдаются, потому что у них нет оборотных средств, которые съедаются инфляцией. Плюс высокая кредитная ставка, которая сейчас в 3 раза больше процента инфляции, поэтому и ресурсов нет. А если хочешь выжить, тебе надо искать оборотные средства, за счет кредитов и находят, — пояснил Рустем Шайахметов.

В Волго-Вятке слабее розница и строительный сектор, устойчивее — автопром

В Волго-Вятском макрорегионе из ключевых тенденций аналитики Центробанка выделили улучшение ожиданий бизнеса по выпуску, которые впервые за полгода превысили общероссийский уровень. По их словам, более активно, чем в целом по стране, росли объемы производства в автопроме после возвращения крупнейших автозаводов к обычному режиму работы. Корпоративный кредитный портфель заметно вырос за счет кредитов крупным промышленным предприятиям. При этом потребительские цены в макрорегионе также росли быстрее всего.

— В январе годовая инфляция выросла до 6,8%, что выше, чем в целом по России. Текущий рост цен также ускорился. Основная причина усиления ценового давления — разовые факторы: повышение НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов. В среднем за последние 3 месяца цены росли повышенными темпами. Это объясняется январской динамикой, тогда как в ноябре — декабре рост был сдержанным, — сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России, которое обслуживает 11 регионов, включая Татарстан.

«Инфляцию выше общероссийской здесь можно объяснить только спросом — он оказался больше и, соответственно, цена на товары была выше. Это поведение потребителя», — пояснил Александр Разуваев. «Во-первых, это касается повышения стоимости ЖКУ и других услуг. Во-вторых, все равно не бывает равномерного повышения цен на товары и услуги. Бывает, по одной территории хлеб дорожает быстрее, и это может быть связано с удорожанием ведения бизнеса. А если стоимость бизнеса выше, значит, и инфляция выше», — пояснил Рустем Шайахметов.

Цены в макрорегионе росли быстрее, чем по стране, во многом за счет подорожания услуг, прежде всего жилищно-коммунальных и бытовых, подтвердили в ЦБ. Потребительская активность в начале года снизилась за счет непродовольственных товаров. Повлияло смещение спроса на более ранние периоды в преддверии повышения НДС и утилизационного сбора, считают в ЦБ: «Дилеры сообщали о снижении продаж автомобилей. Спрос на стройматериалы и товары для дома также уменьшился после небольшого роста в декабре. Динамика потребления услуг была околонулевой».

— В Поволжье годовая инфляция достигла 6,8%, что выше среднероссийского уровня, главным образом из-за роста цен на услуги и продовольствие, сильного спроса и передачи издержек бизнеса на потребителя, — заявил Ярослав Кабаков.

Исключением стали бытовые и медицинские услуги, спрос на которые, напротив, вырос. В остальных же сегментах наблюдался спад — туроператоры заявили о замедлении роста турпотока, упал трафик в заведениях общепита. Вопреки этому краткосрочные ожидания ретейлеров по спросу несколько выросли, хотя в последние годы были ниже среднего уровня.

Рост корпоративного кредитного портфеля замедлился, но оставался уверенным за счет увеличения задолженности отдельных крупных предприятий машиностроения. В рознице активно рос ипотечный портфель на фоне ожидания изменений условий семейной ипотеки, выдача рыночной тоже увеличилась. Потребительские кредиты, наоборот, особо не пользовались спросом, а суммы денег населения на депозитах в банках росли повышенными темпами.

— В Волго-Вятском макрорегионе ситуация примерно та же, слабее выглядит разве что розница и строительный сектор, где спрос после прошлогоднего всплеска охлаждается. Но промышленность остается одним из факторов устойчивости, прежде всего машиностроение и автопром. В итоге предприниматели осторожны в оценках ситуации. Но если смотреть на прогнозы, настроение заметно более позитивное. Это похоже на фазу охлаждения после перегрева, чем на начало полноценного спада. Тем не менее запас устойчивости пока сохраняется. Главный риск — инвестиционная пауза бизнеса и охлаждение потребительского спроса, — считает экономический аналитик Денис Миролюбов.

«Экономика не падает, а заметно остывает»

За два первых месяца года в России замедлился рост деловой активности. Динамика потребления стала более умеренной за счет сегмента непродовольственных товаров. Как указали в Банке России, быстрый рост цен и ценовых ожиданий бизнеса в январе был обусловлен разовыми факторами, в феврале эти показатели снизились. Расширение розничного кредитования происходило во многом за счет ипотеки. В целом же рост экономической активности замедлился, но был неоднородным по отраслям и регионам, добавили в Банке России.

— В автопроме Волго-Вятки и на Урале наблюдалось оживление, а добыча угля в Сибири и выпуск одежды в Центральной России сокращались. Замедление потребительского спроса особенно заметно в продаже автомобилей, мебели, стройматериалов и бытовой техники, а также в общественном питании и гостиничном секторе на Юге и Дальнем Востоке. При этом инфляция в начале 2026 года ускорилась под влиянием повышения НДС, акцизов и утилизационного сбора, — указал Ярослав Кабаков.

— Инвестиции и производство упали везде, за исключением оборонки. Пока идет СВО, во всех остальных отраслях экономики будет рецессия. Все это мы будем наблюдать еще достаточно долго. Хотя сейчас в условиях кризиса на Ближнем Востоке доходы России растут: и бюджет, и наши компании заработают намного больше денег, чем ожидалось. Нефть Urals стоит $85 за баррель, а в прошлом месяце была $45. Но все-таки это деньги, которые придут в апреле, и пока разольются по экономике, пройдет несколько месяцев, — указал Александр Разуваев.

— В январе падение ВВП в России составило 2,1%. Ближневосточный кризис в чем-то поможет — бюджету, нефтегазовому комплексу, но надо понимать, что у нас очень высокая налоговая нагрузка, которая превышает, допустим, казахстанскую в 2 раза. В России стало невыгодно производить. Поэтому у нас сейчас доля некоторых импортных товаров существенно растет, особенно продовольственных. Китай увеличил поставки куриной грудки в нашу страну в 39 раз с 2020 года, — привел пример Рустем Шайахметов.

По его словам, вопрос сейчас состоит в том, что Россия должна решить проблему налоговой нагрузки, либо быть готовой к тому, что доля отечественных товаров продолжит снижаться: «Я считаю, правительству нужно срочно принять меры по снижению налоговой нагрузки, за два года она очень существенно увеличилась».

По мнению Дениса Миролюбова, доклад Центробанка по региональной экономике за март в целом передает общее настроение бизнеса: «Можно сказать, что экономика не падает, а скорее заметно остывает. После периода перегрева темпы деловой активности постепенно снижаются — компании начинают вести себя несколько осторожнее. Что настораживает — так это инвестиции. Да, бизнес продолжает завершать уже начатые проекты, но новые запускает с подозрением. Обычно это признак того, что предприниматели чувствуют неопределенность и не готовы активно расширяться. Параллельно с этим замедляется и потребительский спрос, что вполне логично».

Отдельное давление на предпринимателей создают издержки, отметил спикер. Повышение налогов, тарифов и общая инфляционная среда, по его словам, заставляет бизнес резать расходы и внимательнее смотреть на инвестиции: «Рынок труда остается напряженным — кадров, что также неудивительно, по-прежнему не хватает. Доходы населения, судя по всему, растут, но очень медленно. Тем не менее банки продолжают кредитовать бизнес, а значит, экономика все еще получает определенный ресурс для развития».