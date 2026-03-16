Абхазцы с паспортом РФ получат право на лечение в России по полису ОМС

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил, что документ позволит спасти тысячи жизней

В рамках форума «Здоровое общество» состоялось подписание соглашения между Россией и Абхазией, расширяющего возможности медицинского обслуживания для жителей республики. Документ позволяет гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство, получать медицинскую помощь в России по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ТАСС.

Церемонию подписания провели министры здравоохранения обеих стран — Михаил Мурашко и Эдуард Бутба. По словам Мурашко, подписанное соглашение открывает новые возможности для оказания медицинской помощи гражданам Абхазии в российских медицинских центрах. Эдуард Бутба же отметил, что документ позволит спасти тысячи жизней благодаря доступу к медицинской помощи на территории России для обладателей полиса ОМС. Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин заявил о планах включить российские вакцины от рака в программу обязательного медицинского страхования (ОМС)



Напомним, что Госдума России приняла закон, согласно которому мигрантам теперь придется отработать в России пять лет для получения бесплатной медпомощи.

Наталья Жирнова