Зарипов: зарплата работников лесного хозяйства Татарстана вырастет на 10%

Сейчас выплаты остаются ниже среднего уровня по региону

Фото: Артем Дергунов

По итогам прошлого года средняя зарплата работников лесного хозяйства Татарстана составила 55,5 тыс. рублей. Как сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, в 2026 году ожидается увеличение этой суммы примерно на 10%.

Зарипов отметил, что, несмотря на положительную динамику роста зарплат, средняя зарплата в лесном хозяйстве остается ниже среднего уровня по региону, который составляет 90,5 тыс. рублей.

Увеличение зарплаты работников отрасли на 10% в этом году позволит сократить этот разрыв.

Рената Валеева