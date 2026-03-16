Зарипов: зарплата работников лесного хозяйства Татарстана вырастет на 10%
Сейчас выплаты остаются ниже среднего уровня по региону
По итогам прошлого года средняя зарплата работников лесного хозяйства Татарстана составила 55,5 тыс. рублей. Как сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, в 2026 году ожидается увеличение этой суммы примерно на 10%.
Зарипов отметил, что, несмотря на положительную динамику роста зарплат, средняя зарплата в лесном хозяйстве остается ниже среднего уровня по региону, который составляет 90,5 тыс. рублей.
Увеличение зарплаты работников отрасли на 10% в этом году позволит сократить этот разрыв.
