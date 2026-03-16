В Казани был побит уже пятый по счету температурный рекорд

19:06, 16.03.2026

Предыдущий абсолютный максимум для 16 марта был установлен в 2020 году — тогда столбик термометра поднялся до +5,3, что на 3 градуса ниже текущего рекорда

В Казани был побит уже пятый по счету температурный рекорд
Фото: Динар Фатыхов

16 марта в Казани зафиксирован новый температурный рекорд для этой даты. По данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха достигла отметки +8,2 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум для 16 марта был установлен в 2020 году — тогда столбик термометра поднялся до +5,3 градуса. Таким образом, нынешнее значение превысило прежний рекорд на 2,9 градуса, обозначив заметный температурный всплеск для середины марта.

Это уже пятый по счету температурный рекорд в городе, четыре из которых относятся к рекорду по максимальной температуре. Предыдущий зафиксировали 15 марта, когда столбик термометра поднялся до максимальных 11,6 градуса тепла.

Наталья Жирнова

