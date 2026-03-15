Возвращение грозы авторитетов: Артига с «Рубином» снова победил претендента на титул

Казанская команда дома разгромила московский «Локомотив» — это вторая победа подряд

«Рубин» крупно обыграл дома московский «Локомотив» со счетом 3:0 в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги одержала уже вторую победу подряд в чемпионате. И снова над одним из претендентов на чемпионство. Ранее в Казани оступился лидер турнира «Краснодара», а теперь — соперник из топ-3. Как «Рубин» возвращает себе статус грозы авторитетов — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» остался без опорников и форвардов

Матч с «Локомотивом» стал для Франка Артиги третьим в качестве главного тренера «Рубина». Два первых матча испанца у руля казанской команды получились событийными. В дебютной игре «рубиновые» проиграли в Каспийске махачкалинскому «Динамо» (1:2) в условиях сильнейшего снегопада. Во второй встрече против действующего чемпиона лиги «Краснодара» пришлось сыграть в крепкий мороз, но казанцы победили 2:1.

Не менее проблемным оказался матч с «Локомотивом». Против «железнодорожников» Артига готовился в усеченном составе. Из-за перебора желтых карточек встречу пропускали полузащитник Игнасио Сааведра Начо и нападающий Жак Сиве. К тому же, полон был лазарет казанцев. Так, испанец не мог рассчитывать на опорника Угочукву Иву и лучшего бомбардира Мирлинда Даку. Кроме этого, на костыли «встал» Дардан Шабанхаджай, который вылечится только после паузы на матчи сборных.

Таким образом, в нападении у «Рубина» оставался лишь один вариант — выпустить молодого Даниила Моторина. В центре поля тоже была проблема: Начо и Иву — первые два варианта в опорную зону, поэтому любой другой вариант мог считаться экспериментом. В итоге Артига вообще не выпустил номинальных нападающих. На острие поочередно действовали Руслан Безруков, Назми Грипши и Велдин Ходжа. В опорной зоне значились Далер Кузяев и Богдан Йочич, которым в определенные моменты по краям помогали латерали Андерсон Арройо и Илья Рожков.

В составе «Локомотива» больших потерь не было. Стартовый список игроков выглядел оптимально. Лидеры команды Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев были на месте. Именно от этих двоих ждали креатива в атаке.

Артига переиграл Галактионова схемой

Перед началом игры Артига возле поля общался с тремя игроками «Локомотива». С Зелимханом Бакаевым, Александром Руденко и Лукасом Верой испанец работал в «Химках». Им явно было о чем поговорить между собой. Но важнее было то, что первые двое из этой троицы вышли в стартовом составе москвичей. Через них «Локомотиву» по зоне полуфлангов предстояло организовывать свои атаки. И у Артиги наверняка существовал какой-то план, как можно будет их сдержать.

Именно полуфланги стали решающими для результата в первом тайме. «Рубин» успешно сдержал Руденко и Бакаева, заставив «Локомотив» свалиться на игру через центр, где нивелировались все сильные стороны Батракова и Воробьева. Сами казанцы преуспели в атаке, стараясь выходить из обороны быстрыми забросами на край атаки. Слева у хозяев система работала лучше. Особенно выделялся Безруков. На фланг Руслана постоянно смещались Грипши и Рожков, создавая численное преимущество.

Тактика Артиги сработала. После 20 минут скучнейшего перетягивания инициативы без ударов по воротам с обеих сторон атака «Рубина» взорвалась и выдала суперстандарт. Безруков опередил в контратаке Максима Ненахова и заставил сфолить защитника гостей. Штрафной удар привел к тому, что первым на добивание успел Игор Вуячич — 1:0. Для черногорца этот гол стал первым в составе «Рубина» за карьеру.

В оставшееся время наиболее важным получилось еще одно противостояние Безрукова с Ненаховым. Вингер «Рубина» снова убежал по флангу, защитник «Локомотива» нарушил правила, но в этот раз вместе со стандартом гостям «влепили» удаление. Желтая карточка стала для Ненахова второй за матч, и он досрочно отправился в подтрибунку.

Тесленко и Кузнецов довели победу до разгрома

После перерыва «Локомотив» побежал отыгрываться. Деваться гостям было некуда, в случае поражения «железнодорожники» рисковали отстать от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Не катастрофично, но в борьбе за чемпионство мелочей не бывает.

Однако чего-то необычного предложить казанцам «Локомотив» не сумел. А «Рубин» свой момент использовал: Грипши подал угловой, а Егор Тесленко в два касания переправил мяч в ворота — 2:0. Стандартные положения у команды Артиги сегодня работали на все 100%.

— Я, когда праздновал, услышал свисток арбитра. Поэтому повернулся к арбитру, но он показал на центр поля, и мы дальше побежали праздновать, — рассказал эпизод со своим голом Тесленко корреспонденту «Реального времени».

Затем испанец сделал две замены, выпустив Алексея Грицаенко и Даниила Кузнецова. Последний отблагодарил тренера забитым голом. Ходжа и Безруков тонкими передачами вывели Кузнецова на ударную позицию, откуда тот не промахнулся — 3:0. И это был уже разгром «Локомотива».

По окончании матча полузащитник гостей Лукас Вера заявил, что решающим стал второй гол «Рубина». После этого эпизода в московской команде поняли — зацепиться за результат не получится.

— Не хватило точности в начале, где-то быстроты, где-то запаздывали. В этих мелких моментах упустили преимущество. При 0:2 игра уже стала совсем другой, — сказал Вера в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Победа в рахимовском стиле

В микст-зоне игроки «Рубина» охотно подходили к журналистам. Главный вопрос касался игровой схемы казанской команды. Артига действительно удивил тем, что вообще не выпустил нападающих в стартовом составе. Более того, номинальные форварды не появились вовсе, даже во втором тайме на замену выходили футболисты другого амплуа.

Сама игра в исполнении «Рубина» ничем не отличалась от той, что была в лучшие моменты при Рашиде Рахимове. По сути, команда забила два гола со стандартов, а третий гол случился уже при счете 2:0 на контратаке. Однако футболисты не согласились с такой постановкой вопроса. По их словам, Артига на тренировках делает ставку на атаку, хотя, конечно, не забывает об обороне.

Только вот заявленных испанцем контроля мяча и игры первым номером пока мы не видели. Впрочем, дистанция для оценки еще маленькая. Да и соперники были топовые — чемпион «Краснодар» и «Локомотив» из топ-3 таблицы. Но в таком случае стоит признать и очевидное, артиговского в футболе «Рубина» мы видели мало.

Сам Артига на пресс-конференции подчеркнул важное — команда не должна летать в облаках. И с этим сложно не согласиться.

— Сегодня — я счастлив, но мы не должны забываться, не должны летать в облаках. Мы должны быть скромными и работоспособными — эти качества позволяют команде здорово отрабатывать и прессинговать. Важно эту скромность сохранить, — сказал Артига.

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0, 2:0)

Голы:

1:0 — 23, Вуячич;

2:0 — 55, Тесленко (Грипши);

3:0 — 70, Кузнецов (Безруков).

Следующий матч «Рубин» проведет 22 марта в Самаре с «Крыльями Советов» в 16.30 по московскому времени. И эта игра станет куда более показательной для оценки команды Артиги, чем две победы над лидерами РПЛ. Впрочем, это уже дает повод вернуть Казани статус грозы авторитетов. Прямо как во времена Бердыева, когда такие матчи были поставлены на поток.