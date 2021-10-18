Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

Фото: Максим Платонов

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Пострадавших нет, нападавший был задержан, сообщает ТАСС.

— В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала, — рассказал собеседник агентства.

Ранее 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет в Перми 20 сентября. Погибли шесть человек.

Алексей Нечаев