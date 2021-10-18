Путин поздравил Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota-2

Президент России Владимир Путин поздравил участников команды клуба Team Spirit с победой на The International 2021, чемпионате мира по Dota-2. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников», — говорится в тексте поздравления.

Команда доказала, что российские киберспортсмены нацелены на результат и способны покорить любые вершины.

Team Spirit впервые победила в гранд-финале The International 10 вчера. Соперником была китайская команда PSG.LGD. Россияне победили со счетом 3:2. За победу команда получит более $18 миллионов.



Татьяна Леухина