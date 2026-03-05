Тест-драйв нового суперСИЗО Казани: из плюсов — только горячая вода в теплых камерах

«Реальное время» выяснило, почему арестанты не рады переезду в изолятор на тысячу мест

Фото: Артем Дергунов

«Питание отвратительное, белье новое, но уже грязное — две недели не работает прачечная!», «Больше 10 дней не выводили на прогулку!», «Раньше письма отправляли каждый день, сейчас — раз в неделю». Такие жалобы получила журналист «Реального времени» от новоселов нового суперСИЗО Казани, их родственников и адвокатов. Из плюсов отмечают отсутствие специфичного, тюремного запаха и тепло в здании в сравнении со старыми казанскими изоляторами. Близкие к УФСИН по Татарстану источники отмечают — уже организован допуск следователей и адвокатов, организован прием передач от родственников, а для их удобства до СИЗО продлили маршрут городского автобуса. Вчера новоселов навестил прокурор Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Арестованные жалуются на баланду, нечищеный двор и цензуру

Неофициальное открытие казанского суперСИЗО за 6 млрд рублей состоялось еще в декабре 2025-го, собственно новоселье — в начале февраля. Переезд арестованных и осужденных, чьи приговоры не вступили в силу, пока не завершен. Возможно поэтому так много нареканий от самих новоселов и тех, кто поддерживает с ними общение.

Анализируя жалобы, можно сделать вывод — штат СИЗО на тысячу мест на улице Гудованцева, 130 пока не укомплектован полностью.

«Согнали сотрудников с разных учреждений республики», — сообщил «Реальному времени» один из новоселов. Другой поделился — за 10 дней после перевода из СИЗО-2 Казани ни разу не водили на прогулку. Эту информацию подтверждают и защитники: «Там продуманы большая парковка у СИЗО, а внутри большой двор для прогулок со спортивной площадкой, но все завалено снегом! Поэтому и не выводят».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Погодная передышка в несколько дней и недовольство арестантов сделали свое дело — прогулочную территорию уже почистили и начали выводить людей на свежий воздух. Но проблемы остаются. «Кормят плохо — баланду дают, иногда сухим пайком обходимся», — передает слова своего подзащитного один из адвокатов.

— Питание отвратительное, из хорошего — только тепло в здании, новые крашеные стены и новые матрасы, — рассказал другой сиделец. На уточнение журналиста, что и белье новое — лишь махнул рукой: «Новое, но уже грязное — две недели не работает прачечная!». Справедливости ради этот обвиняемый отметил — в камере предусмотрена горячая вода, просто небывалая роскошь для обитателей следственных изоляторов на Япеева и на Большой. Еще один поделился: «Ни холодильников, ни телевизоров в камерах!».

Еще один минус — задержки почтовой корреспонденции из-за цензуры. Если до переезда вычитка сотрудниками и отправка официальной переписки подследственных и осужденных проводилась каждый день, то сейчас почту из суперСИЗО забирают раз в неделю, везут к цензору на Япеева и лишь потом — на почту.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В первые дни не работал разрешенный для сидельцев сервис УФСИН «Зона телеком», сейчас систему отладили.

Свидания с адвокатами без наручников и остановка

На прошлой неделе расчистили и дорогу к новому изолятору — вместо одной полосы, теперь там две. Правда, в среду, 3 марта, на глазах журналистов «Реального времени», проезд транспорту перегородил автобус, застрявший на повороте. Образовалась небольшая пробка, и лишь с посторонней помощью препятствие на колесах удалось устранить — движение было восстановлено.

Заметим, по договоренности с городскими властями еще в прошлом году близ нового СИЗО оборудовали остановку общественного транспорта. В 2026-м продлили и маршрут общественного транспорта. Ожидающих на остановке журналистам увидеть не удалось. В отличие от автомобилей, припаркованных на расчищенной территории.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жены и матери арестантов жалуются на организацию работы приема передач и посылок. «Из пяти приемных окошек работает лишь одно и за день успевает принять всего 12 передач. А в очереди — человек по 30 ждут!», — возмущается одна из женщин и рассказывает, что в СИЗО-2 Казани такое же окошко за день обслуживает не меньше 24 человек.

По неофициальным данным, из тысячи мест в новом изоляторе уже заполнена почти половина.

Вчера в суперСИЗО побывал глава надзорного ведомства Татарстана. В релизе не сообщается — общался ли Альберт Суяргулов с новоселами. По данным «Реального времени», вместе с начальником УФСИН по РТ Эдуардом Хиалеевым он совершил обход по главным объектам нового изолятора — жилой зоне, столовой, медчасти, осмотрел камеры ШИЗО и оценил производственные площади.

Как отмечает один из источников, в новый СИЗО закупили швейные машины и при желании там можно организовать свой цех пошива. Другое дело, что арестованные в отличие от осужденных, работать в изоляторе не обязаны. Более того, с учетом участия в следственных действиях, судах и встреч с адвокатами и силовиками вписать их в трудовой график не так-то просто.

Так что пока в изоляторе работают осужденные из хозотряда, в частности обеспечивают работу столовой, где уже запустили свою пекарню.

Суяргулов во время визита уделил особое внимание на привлечение осужденных к оплачиваемой работе и соблюдению их трудовых прав, а также вопросам их материально-бытового обеспечения, — уточняет пресс-служба прокуратуры РТ.

Несомненный плюс с точки зрения адвокатов — отсутствие очередей на посещение клиентов. «В старых изоляторах можно было по полдня ждать, пока подзащитного выведут из камеры. Здесь очередей пока нет, кабинетов для таких встреч много и моего вывели за пять минут. Если и дальше так будет — это здорово!», — рассказал один из профессиональных защитников. С его слов, встреча с подзащитным проходила в комнате без камеры — клиент сидел за одним с ним столом. По времени общения ограничений тоже не было.

По данным источников «Реального времени», определенные проблемы в организации работы суперСИЗО отчасти объясняются неполнотой штатов и тем, что на данный момент СИЗО-1 на улице Гудованцева и ликвидируемое СИЗО-1 на Япеева возглавляет один и тот же начальник — подполковник Евгений Ушанов. С учетом расстояния между двумя зданиями полноценно исполнять обязанности в двух местах сложновато.

Сколько времени займет переходный период и что делается для устранения жалоб — в УФСИН по Татарстану пока не комментируют.

Между тем собеседники «Реального времени» отмечают определенные проблемы с системами видеоконференцсвязи (ВКС) нового изолятора с судами. И отмечают — руководство пенитенциарной системы пытается переложить решение этого вопроса на бюджет по линии Судебного департамента. В старом СИЗО-1 системами были оборудованы лишь две специальные камеры. Для нового изолятора, рассчитанного на тысячу постояльцев, этого мало.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Сроки окончания долгожданной для ФСИН «миграции» по-прежнему не называются. В СИЗО на Гудованцева уже отправляют и часть арестованных в феврале 2026-го, и тех, чьи дела рассматривают Московский и Авиастроительный райсуды Казани, а также подсудимых Зеленодольского городского и ряда районных судов. Туда же планируют перевести всех несовершеннолетних арестантов, ранее обитавших в Тюремном замке на Япеева и всех арестанток, традиционно содержавшихся в СИЗО-2 Казани.

Ну а в старом здании — памятнике культуры — уже намечена реставрация. Комплекс Тюремного замка в центре включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его начали строить в 1807 по проекту архитектора Якова Шелковникова. Строительство и перестройка велись до середины XIX века.

Есть планы — передать часть объектов, не представляющих исторической ценности, на Япеева в пользование соседней Федосеевской школы.

Новый СИЗО и антирекорды доставки подсудимых

Новоселье арестантов ощутимо ударило по судебной системе. В том же Московском райсуде подсудимых теперь привозят с опозданием минимум на полтора — два часа. В прошлую пятницу доставка растянулась почти на шесть часов! При этом ожидающие получали сигналы — якобы автозак не подъезжает к «приемному» отделению, поскольку идет выгрузка 40 человек, прибывших с этапом. Когда автозак добрался до суда, выяснилось — тот самый этап сотрудники ФСИН приняли еще накануне, однако на протяжении нескольких часов конвойная машина просто не могла заехать — якобы в изоляторе некому было поднять шлагбаум...

Один из процессов так и не состоялся по вине конвойных служб. В разговоре с журналистом «Реального времени» председатель Московского райсуда Казани Радик Адиятуллин отметил, что проблемы начались именно после перевода фигурантов в новый СИЗО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Источник в пенитенциарной системе уверяет — никаких проблем с выводом арестованных со стороны сотрудников ФСИН нет. Вопрос же их доставки до судов находится исключительно в компетенции МВД.

О кадровой проблеме ведомства второй год открыто заявляет министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов. Год назад в своем докладе на сессии Госсовета РТ он признал — дефицит в конвойной службе и изоляторах МВД республики достиг 36%, тогда как в целом нехватка личного состава оценивается в 4,3 тысячи сотрудников (22,7% от штатной численности). В докладе 2026 года прозвучал лишь процент общего некомплекта — 28,1%, с уточнением, что в отдельных районах дефицит доходит до 40—50%.

Пока остается надеяться, что после окончания всех мероприятий, связанных с переездом, ситуация с доставкой в суды начнет выравниваться.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru