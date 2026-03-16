На дорогах Татарстана появились умные патрульные комплексы

Госавтоинспекция РТ объявила о запуске современных систем контроля на дорогах региона. Новые комплексы фиксации нарушений установлены на патрульных автомобилях и уже приступили к работе, сообщает пресс-служба ведомства.

Технические средства позволяют в режиме реального времени отслеживать дорожную ситуацию, автоматически распознавать номера проезжающих автомобилей и проверять их по базам розыска. Системы также измеряют скорость движения и контролируют соблюдение правил остановки.

По данным ведомства, внедрение современных технологий направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа нарушений и ускорение поиска разыскиваемых транспортных средств. Ранее в ведомстве сообщили, что в период с 9 по 15 марта в республике в результате ДТП погибло четыре человека, еще 30 были ранены. Все они были участниками 30 аварий.

Наталья Жирнова