Число отравлений алкоголем в Татарстане уменьшилось вдвое за неделю

В республике за неделю зафиксировали 41 случай острых отравлений химической этиологии

По данным токсикологического мониторинга за период с 9 по 15 марта, в Татарстане зарегистрировали 41 случай острых отравлений химической этиологии — это меньше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 57 случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

За указанный период зафиксировано шесть случаев отравлений алкоголем. Еще неделей ранее из общего числа зарегистрированных случаев 12 были связаны с его употреблением.

Статистика по гендерному распределению пострадавших осталась стабильной: на мужское население приходится 56% отравлений, на женское — 44%.

С 2 по 8 марта отравления среди детей составляли 14%, а среди подростков — 3,5%. В отчетный период доля отравлений среди детей составила 12% (в основном из‑за ошибочного приема веществ по недосмотру взрослых), среди подростков — 7,3%.

Среди преднамеренных случаев 30% составили суицидальные попытки, а 70% были связаны с целью одурманивания. В структуре случайных отравлений распределение таково: 11,2% случаев произошли «с целью опьянения», а по 44,4% пришлось на «ошибочный прием» и «случайные» отравления.



Рената Валеева