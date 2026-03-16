В Татарстане наблюдается рост цен на морковь — +6,5% за неделю

При этом подешевело детское питание, сметана и копченая колбаса

По данным Татарстанстата, в период с 2 по 10 марта динамика цен на основные продукты питания в республике оказалась неоднородной: одни товары заметно подорожали, другие, напротив, стали доступнее, а стоимость третьих практически не изменилась.

Существенный рост цен отмечен сразу по нескольким позициям. Так, стоимость куриных яиц увеличилась на 3,36% — с 86 до 89 рублей, репчатого лука — на 5,95% — с 41,8 до 44 рублей, а больше всего подросла цена моркови — на 6,55% — с 41,6 до 44 рублей. Также подорожал картофель: прирост составил более 1,5 рубля. Небольшое, но заметное повышение коснулось и поваренной соли — ее цена выросла на 1,72%.

В то же время ряд продуктов стал дешевле. Полукопченая колбаса потеряла в цене 4,32%, сметана — -1,62%, консервы для детского питания — -1,54%. Снижение коснулось и риса: его стоимость уменьшилась на -1,63%.

Цены на баранину остались на прежнем уровне, тогда как динамика по другим видам мяса оказалась скромной. Говядина подорожала незначительно — всего на 0,9%, в то время как свинина, напротив, подешевела на 0,22%. Курятина также стала доступнее: ее цена снизилась на 0,43%.

Большинство остальных продуктов продемонстрировали колебания в пределах 1%. Например, сливочное масло подешевело на 0,94%, а молоко отметило незначительное снижение стоимости. Хлеб практически не изменил своей цены, а подсолнечное масло показало минимальное снижение.

Наталья Жирнова