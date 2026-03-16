Туроператоры завершили эвакуацию российских туристов из ОАЭ

Основной этап вывоза туристов завершился 15 марта, хотя некоторые компании справились с задачей уже к 12 марта

Российские туроператоры завершили вывоз российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным АТОР, все путешественники, приобретавшие пакетные туры, вернулись на родину.

Крупнейшие туроператоры, работающие на ближневосточном направлении, полностью выполнили программы эвакуации. Основной этап вывоза туристов завершился 15 марта, хотя некоторые компании справились с задачей уже к 12 марта.

На момент обострения ситуации 28 февраля в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских туристов. Из них примерно 23 тысячи путешествовали, приобретя пакетные туры, около 7 тысяч имели бронирование только отелей через туроператоров, остальные были самостоятельными туристами.

Важно отметить, что в настоящее время действует официальная рекомендация МИД и Минэкономразвития воздержаться от продажи туров и гостиничных услуг в шесть стран Ближнего Востока, включая ОАЭ. В связи с этим туроператоры временно приостановили продажи по этим направлениям. При этом воздушное пространство региона остается частично закрытым, а значительная часть рейсов не выполняется, сообщает АТОР.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации потерь туристам, оказавшимся в сложной ситуации в странах Ближнего Востока.



