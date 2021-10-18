В Свердловской области полиция возбудила 24 уголовных дела в отношении финансовой пирамиды Finiko

В Свердловской области ГУ МВД возбудило 24 уголовных дела в отношении финансовой пирамиды из Татарстана Finiko. Об этом заявил начальник отдела по борьбе с мошенничеством регионального МВД Артем Лаздынь.

Он добавил, что есть материалы, по которым дела еще не возбудили. Все материалы направят в Казань, где будет проходить расследование.

— Будет одно большое финансовое и уголовное расследование в отношении этой пирамиды и в отношении ее организаторов и руководителей, — приводит «Коммерсант» слова Лаздыня.

Фото: finikoru.com

Жертвами Finiko стали более 30 свердловчан. Сумма ущерба не уточняется.

На прошлой неделе лидера криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина и троих его соратников этапировали в Москву.



В конце сентября ГУ МВД Самарской области сообщило, что расследует восемь уголовных дел в отношении Finiko. По подсчетам правоохранителей, жители региона потеряли более 6 млн рублей.

В МВД России в начале сентября отмечали, что ущерб вкладчикам Finiko превысил миллиард рублей. Ведомство зарегистрировало уже 3,3 тысячи заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Татьяна Леухина