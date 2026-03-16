В Татарстане стартует трехлетний проект по обеспечению медиков формой

В рамках проекта новую форму получат 10 тыс. медиков из 100 учреждений

Фото: Ринат Назметдинов

В 2026 году в Татарстане стартует трехлетний проект по обеспечению медиков республики форменной одеждой. Она будет соответствовать федеральным рекомендациям, выполнена в единой стилистике и из российских тканей, сообщает Минздрав Татарстана.

В рамках проекта новую форму получат 10 тыс. медиков из 100 учреждений.

Минздрав напомнил, что при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике с 2022 года уже реализуется проект по предоставлению медицинскому и прочему персоналу форменной одежды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках сотрудничества правительства Татарстана и компании‑оператора по профессиональной обработке текстильных изделий в республике внедрен единый стиль спецодежды с различными цветовыми решениями для медиков разных подразделений. В зависимости от специфики работы (стационар или поликлиника, хирургия или терапия и т. п.) в одежде использованы разные цветовые решения.

Ранее Минздрав РФ представил шесть рекомендованных цветов формы медработников в зависимости от их должности. Согласно рекомендациям, цветовая гамма одежды формируется в соответствии с иерархической структурой организации.

Рената Валеева