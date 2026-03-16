В Новосибирской области ввели режим ЧС из‑за бешенства — местные жалуются, что у них забирают здоровую скотину

Для многих сельских жителей животноводство — единственный источник дохода

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов сообщил журналистам, что режим ЧС введен на территории всего региона в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота.

— Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области, — сказал министр, уточнив, что эта мера позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения.

Последние очаги заболеваний были выявлены в начале марта, более десяти дней назад. По словам Шинделова, в границах тех очагов, где были проведены необходимые мероприятия, новых случаев заражения не наблюдается.

К 7 марта местные власти, действуя по указу губернатора Андрея Травникова, ввели карантин в ряде населенных пунктов области. Очаги инфекции в марте появились сразу в нескольких районах: Ордынском, Баганском и Купинском. Ранее, в начале февраля, Управление ветеринарии Новосибирской области выявило несколько случаев заражения пастереллезом у коров в Черепановском и Карасукском районах.

Наиболее острая ситуация сложилась в селах Козиха, Новопичугово, Новоключи, Чернокурья и других, указывает телеграм-канал «Кровавая барыня». Местные жители жалуются, что у них забирают абсолютно здоровую скотину, не предъявляя документов, подтверждающих диагноз. Для многих сельских жителей животноводство — единственный источник дохода. В интернете распространяются видеоролики с фермерами, протестующими против изъятия и сжигания их скота.

Власти объяснили вспышку болезни аномальными морозами и рекордным количеством снега этой зимой. Суровые условия привели к голоду среди диких животных — они стали подходить к населенным пунктам и заражать домашний скот.

При этом министр подчеркнул, что дефицита мяса говядины в регионе не ожидается.

Рената Валеева